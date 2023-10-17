Футболисты молодежной сборной Беларуси уступили хорватам в квалификации ЧЕ

Сегодня в седьмом матче квалификационной группы G подопечные Сергея Ясинского уступили на выезде команде Хорватии со счетом 0:2. В самом конце первой половины встречи Лука Сучич реализовал пенальти, а после перерыва Мартин Батурина установил окончательный результат этого матча. Свой следующий поединок белорусская команда проведет снова против хорватов 20 ноября в армянском Армавире.

До этого белорусы набрали 3 очка, сыграв вничью со сверстниками из Андорры (0:0 и 1:1) и Греции (0:0). В пассиве поражения от сборных Португалии (0:5 и 1:6) и Фарерских островов (2:3).

Также сегодня в этой группе пройдут еще две игры: Андорра — Фарерские острова, Португалия — Греция.

Положение команд: Португалия — 9 очков (3 матча), Хорватия — 7 (3), Греция — 5 (3), Фарерские острова — 4 (3), Беларусь — 3 (7), Андорра — 3 (5).