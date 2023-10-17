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22:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Я даже не мог мечтать об этом». Зайнутдинов — о статусе лучшего бомбардира сборной Казахстана и победе над Финляндией

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о прошедшем матче с Финляндией и двух голах, которые помогли ему стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Казахстан
ФинляндияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Vesti.kz

«Первый тайм был тяжелый, ничего не получалось. Но затем тренер нашел слова. У нас есть мечта выйти на Евро, поэтому мы не могли проиграть сегодня. Будем биться до конца ради герба. Что сказал Адиев? Это наше личное. Но у него постоянно что-то новое. Какие-то пословицы. Он может рассказать. Это очень сильно заряжает нас. Пенальти? Асхат (Тагыберген) отдал мяч и сказал бей. Проставился ли Балтиев? Лучше я свожу в ресторан, все-таки уважение. Конечно, в 17−18 лет я даже не мог мечтать, что смогу стать лучшим бомбардиром сборной. Я очень горжусь, что я из Тараза и для меня честь войти в историю. Пока еще понимаю, что я в истории. Вряд ли кто-то обойдет? Ну я буду рад, если Абат Аймбетов включиться и побьет рекорд. Самое главное — это выйти на Евро. А рекорды сейчас не главное», — заявил Зайнутдинов.

Напомним, что благодаря дублю Зайнутдинова сборная Казахстана одержала победу со счетом 2:1 над Финляндией. Хавбек «Бешикташа» обошел Руслана Балтиева и единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории сборной Казахстана с 14 голами.

Финляндия
1:2
Первый тайм: 1:0
Казахстан
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