«Я даже не мог мечтать об этом». Зайнутдинов — о статусе лучшего бомбардира сборной Казахстана и победе над Финляндией

«Первый тайм был тяжелый, ничего не получалось. Но затем тренер нашел слова. У нас есть мечта выйти на Евро, поэтому мы не могли проиграть сегодня. Будем биться до конца ради герба. Что сказал Адиев? Это наше личное. Но у него постоянно что-то новое. Какие-то пословицы. Он может рассказать. Это очень сильно заряжает нас. Пенальти? Асхат (Тагыберген) отдал мяч и сказал бей. Проставился ли Балтиев? Лучше я свожу в ресторан, все-таки уважение. Конечно, в 17−18 лет я даже не мог мечтать, что смогу стать лучшим бомбардиром сборной. Я очень горжусь, что я из Тараза и для меня честь войти в историю. Пока еще понимаю, что я в истории. Вряд ли кто-то обойдет? Ну я буду рад, если Абат Аймбетов включиться и побьет рекорд. Самое главное — это выйти на Евро. А рекорды сейчас не главное», — заявил Зайнутдинов.