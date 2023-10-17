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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
17 октября, источник: ТАСС

Сборная Англии по футболу отобралась на чемпионат Европы 2024 года

ТАСС, 17 октября. Сборная Англии со счетом 3:1 обыграла команду Италии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года и квалифицировалась в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе англичан отметились Гарри Кейн (32-я минута, с пенальти, 77-я) и Маркус Рэшфорд (57). У проигравших отличился Джанлука Скамакка (15). Кейн забил 61 гол за сборную Англии, упрочив свое лидерство в списке лучших бомбардиров в истории команды. Все отборочные матчи 17 октября начались с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Брюсселе — в понедельник там были убиты два болельщика сборной Швеции, приехавших на матч своей национальной команды с бельгийцами.

Сборная Англии набрала 16 очков после 6 матчей и досрочно обеспечила себе первое место в группе С. В другом матче квартета сборная Украины на выезде со счетом 3:1 обыграла команду Мальты. Украинцы занимают второе место в таблице (13 очков; 7 матчей), далее идут команды Италии (10; 6), Северной Македонии (7; 6) и Мальты (0; 7).

В матчах группы Н сборная Казахстана в гостях обыграла команду Финляндии (2:1), датчане с таким же счетом на выезде оказались сильнее команды Сан-Марино, словенцы в гостях победили североирландцев (1:0). Первое место в таблице после восьми туров занимает сборная Словении (19 очков), далее идут команды Дании (19), Казахстана (15), Финляндии (12), Северной Ирландии (6) и Сан-Марино (0). В группе G сборная Сербии дома обыграла команду Черногории со счетом 3:1, литовцы на своем поле сыграли вничью с венграми (2:2). Первое место занимает сборная Венгрии (14 очков; 6 матчей), далее располагаются команды Сербии (13; 7), Черногории (8; 6), Литвы (6; 7) и Болгарии (2; 6).

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили себе сборные Австрии, Бельгии, Португалии, Франции, Испании, Шотландии и Турции. На континентальное первенство квалифицируются по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Англия
3:1
Первый тайм: 1:1
Италия
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