Триумф Сербии и праздник для Сан-Марино. 5 главных событий дня отбора Евро

Насыщенная международная пауза в октябре подходит к концу. 17 октября прошли заключительные матчи квалификации Евро-2024 перед возобновлением клубного сезона. Ярких и важных событий и правда хватало, ведь развязка в борьбе за путёвки в Германию всё ближе. Рассказываем о главном.

Англия вышла на Евро. И снова отомстила Италии за то самое поражение

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа C, 17.10.2023, 21:45 Англия 3 Италия 1

Англия против Италии на «Уэмбли» — сразу ассоциация с финалом Евро-2020. Но англичане то болезненное поражение, похоже, забыли. Ведь в этом отборе они сначала прихлопнули итальянцев на выезде, а теперь и повторили успех дома.

Причём Италия даже открыла счёт и, казалось, погрузила англичан в страшные флешбэки из 2021-го. Но нет: атака хозяев просто разорвала соперника и вонзила три. Особенно блистали Джуд Беллингем и Гарри Кейн, также классным голом отметился Маркус Рашфорд.

Теперь Англия официально на Евро. Пять побед и одна ничья в шести матчах и уверенное первое место в группе. Математически англичан по очкам могут догнать и Украина, и Италия, но им предстоит очная встреча, так что в Германию вместе с англичанами поедет кто-то один.

Украина оторвалась от Италии. Возможно, нас ждёт матч за выход на Евро

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа C, 17.10.2023, 21:45 Мальта 1 Украина 3

Теперь подробнее про борьбу за вторую путёвку в Германии в группе C. Пока итальянцев втаптывали в газон «Уэмбли», украинцы (кстати, тоже благодаря камбэку) разобрались с Мальтой на выезде. Ещё и Михаил Мудрик на правах игрока топ-клуба («Челси», конечно же) отметился красивым голом.

Теперь ситуация следующая: Украина занимает второе место с 13 очками, а Италия располагается строчкой ниже и отстаёт на три очка, но при этом имеет игру в запасе. Если итальянцы в своём «запасном» матче с неудобной Северной Македонией возьмут своё, то в последнем туре нас ждёт суперматч между Украиной и Италией. Кто же отправится на Евро?

Вау-камбэк Казахстана. Борьба за путёвку на Евро продолжается

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа H, 17.10.2023, 19:00 Финляндия 1 Казахстан 2

В группе H было не менее интересно. Сборная Казахстана под руководством Магомеда Адиева в прошлом туре влетела Дании и оказалась на краю пропасти. Поражение от Финляндии означало бы прощание с мечтами о Евро.

Финны и сами были не в порядке — к матчу с Казахстаном команда подошла с мини-серией из двух поражений. Но всё же никто не отменял фактор домашнего поля. Да и поначалу Финляндия подтверждала статус фаворита. Хозяева забили на 28-й минуте и вели в счёте вплоть до середины второго тайма. А потом что-то пошло не так.

Главный герой матча — Бактиёр Зайнутдинов. Бывший полузащитник ЦСКА на 77-й минуте реализовал пенальти и сравнял счёт, а на 90-й добил соперника ещё одним голом. Победа Казахстана!

Расклад в группе теперь такой: Дания и Словения с 19 очками лидируют, Казахстан отстаёт на четыре очка, а Финляндия лишилась шансов на выход. В двух оставшихся турах команде Адиева играть с Сан-Марино и как раз со Словенией. А сами словенцы ещё должны встретиться с датчанами. В общем, ситуация максимально запутанная. И крайне интересная.

Сенсация от Сан-Марино, которой не случилось. Но у команды всё равно праздник

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа H, 17.10.2023, 21:45 Сан-Марино 1 Дания 2

Как можно радоваться, если матч проигран? Легко, ответят вам болельщики сборной Сан-Марино. Ведь в домашней встрече с явным фаворитом — Данией — команда забила. Это первый гол Сан-Марино в официальном матче за более чем два года и всего лишь девятый за время участия в отборах на Евро. Действительно историческое событие.

Особенно круто, что гол Алессандро Голинуччи позволил Сан-Марино сравнять счёт. Серьёзно, футбольный «карлик» после часа игры «горел» грозному сопернику всего в один мяч.

Правда, потом хозяев настигла реальность. Дания забила второй и забрала три очка. Теперь у команды первое место в группе и прекрасные шансы на поездку в Германию. Но легко всё равно не будет: датчанам играть со Словенией, у которой столько же очков, да и Казахстан, как мы уже сказали, не сдаётся.

Сербия в шаге от выхода на Евро. Ситуация в группе максимально прояснилась

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа G, 17.10.2023, 21:45 Сербия 3 Черногория 1

Сербии после поражения от Венгрии в предыдущем туре нужно было обязательно побеждать Черногорию на своём поле. И команда даже открыла счёт уже на девятой минуте благодаря голу Александра Митровича! Но пропустила ответный на 36-й.

К середине второго тайма счёт всё ещё был ничейным. Однако сербы всё же дожали. И спасибо за это стоит в первую очередь говорить всё тому же Митровичу и Душану Тадичу. Лидеры сотворили два гола за четыре минуты, обменявшись ассистами.

Теперь Сербии осталось лишь сыграть с худшей командой группы — Болгарией. Черногория же, которая ещё несколько часов назад отставала от сербов всего на два очка, теперь должна побеждать Литву и Венгрию, а также надеяться на сенсационную осечку Сербии. Всякое бывает, но такой сценарий маловероятен.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа G, 17.10.2023, 21:45 Литва 2 Венгрия 2

В параллельной встрече в группе G рубились Литва и Венгрия. Да, именно рубились, потому что литовцы неожиданно забили два гола в первом тайме и шли к неожиданной победе. Но во втором тайме венгры взяли себя в руки и устроились на ничью. Героем стал Доминик Собослаи, реализовавший пенальти на 67-й минуте и оформивший ассист на 82-й.