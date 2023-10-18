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Футбол. Лига наций. Все результаты
19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Как пробиться на Евро-2024 через Лигу наций? Вот сборные, у которых на это отличные шансы

Норвежцам приходится болеть за сборную Израиля. Запутанная ситуация.

Грузия
Казахстан
Польша
Израиль
Норвегия
Эстония
Уэльс
Финляндия
Исландия
Босния и Герцеговина
Украина
Люксембург
Греция
Хорватия
ИталияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

В это окно для некоторых сборных завершились отборочные матчи к Евро-2024. Последние игры цикла пройдут в середине следующего месяца (15−21 ноября), но уже сейчас стало многое понятно. Точно вышли Германия (как хозяйка), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия и Англия. С вероятностью примерно в 99% выйдут Венгрия, Албания, Дания, Нидерланды и Сербия. С большой вероятностью в топ-2 закончат ещё Швейцария, Словакия, Чехия и Словения.

По сути, ключевыми вопросами отборочного цикла остаются:

  • Из группы D выйдет Уэльс или Хорватия? Шансы выглядят примерно равными.
  • Из группы С выйдет Италия или Украина? Всё решится в очном матче.
  • Из группы I выйдет Румыния или Израиль? Хотя есть небольшой шанс, что обе (в случае провала Швейцарии).

Однако в любом случае ещё три места на Евро-2024 будут распределены через стыковые матчи Лиги наций. Система выглядит немного запутанно, поэтому давайте освежим в памяти, как она работает.

Как устроены стыковые матчи к Евро-2024?

Базово места в стыках Лиги наций предусмотрены для четырёх победителей групп в пути А, B и С. То есть 12 команд разыгрывают три путёвки. В каждом пути команды начинают с полуфинала. Им требуется пройти двух соперников, чтобы получить место на Евро-2024. Однако нужно понимать, что в пути А (16 команд), скорее всего, не наберётся четырёх сборных, которые не пробились на чемпионат Европы через основной отбор.

Исходя из нынешнего положения команд в таблице, лишь три команды пути А сейчас не входят в топ-2 в своих группах: Хорватия, Италия и Польша. Само собой, Германию оставляем за скобками, ведь она раньше всех гарантировала себе место на турнире как страна-хозяйка. В такой ситуации место в стыках получает лучшая команда пути D — Эстония. Затем места отходят по рейтингу, который основывается на выступлении всех сборных в этом цикле Лиги наций.

Для примера, возьмём актуальное положение команд в отборочных группах. Если все останутся на своих местах, то плей-офф будет выглядеть так:

Путь А 

  • Хорватия — Эстония
  • Италия — Польша

Путь B

  • Израиль — Исландия
  • Босния и Герцеговина — Финляндия

Путь C

  • Грузия — Люксембург
  • Греция — Казахстан

Источник: Reuters

Правда, маловероятно, что пары будут именно такими. На данный момент известно, что в стыках гарантированно сыграют лишь три сборные: Босния и Герцеговина, Финляндия, Грузия. Если основываться на самом вероятном сценарии (победах фаворитов), то Италии и Хорватии удастся запрыгнуть в топ-2 в своих отборочных группах. Тогда стыки будут выглядеть иначе:

Путь А 

  • Польша — Эстония
  • Уэльс — Финляндия

Путь B

  • Израиль — Исландия
  • Босния и Герцеговина — Украина

Путь C

  • Грузия — Люксембург
  • Греция — Казахстан

Норвегия идёт первой в списке, кто может попасть в стыки. Ей приходится надеяться, что из группы I выйдут Швейцария и Израиль, а не Румыния. В таком случае Израиль не попадёт в стыки, и туда отправится как раз Норвегия (всё дело в том же рейтинге, основанном на выступлениях в этом цикле Лиге наций).

Где пройдут стыковые матчи?

Плей-офф не предусматривает игр в формате дома и на выезде. Вместо этого будет лишь один матч. Хозяин определяется опять же за счёт рейтинга, основанного на Лиге наций.

Сейчас самый высокий рейтинг — у Хорватии и Италии (выше только у Испании, но она уже пробилась на Евро-2024, поэтому её не учитываем). Если хорваты и/или итальянцы попадут в стыки, то первый матч проведут дома. Если Италия и Хорватия попадут в топ-2 в отборочной группе, то уже Польша и Уэльс в пути А проведут первый стыковой матч дома.

Источник: Reuters

В пути B и С домашние стыки предусмотрены для Израиля, Боснии и Герцеговины, а также для Грузии и Греции. При этом нужно помнить, что две из четырёх команд ещё могут пробиться через отборочную группу (Израиль и Греция), и тогда дома первые стыковые матчи смогут провести другие команды. Хозяева финальных матчей пути А, B и С определятся с помощью жеребьёвки.

Автор: Григорий Телингатер

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