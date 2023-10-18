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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
22:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Они решили сломать мне карьеру». Неожиданные последствия матча-сенсации в отборе Евро

Звёздный датчанин Хойлунд пожаловался на грубость игроков Сан-Марино. И получил жесткий ответ.

Сан-Марино
Дания
Манчестер ЮнайтедОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

17 октября состоялся отборочный матч Евро-2024 Сан-Марино — Дания. Хоть фавориты и забрали своё, результат получился сенсационным: датчане победили с перевесом всего в один мяч, а карликовая сборная забила первый гол за два года и девятый — за всё время выступления в квалификации Евро.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа H, 17.10.2023, 21:45

Сан-Марино1Дания2

Тем ценнее для Дании должны быть оба забитых мяча — ничья с Сан-Марино обернулась бы для скандинавов вечным позором. И всё же автор дебютного гола, нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд, остался крайне разочарован. Дело вовсе не в результате.

Расмус рассказал, что сан-маринцы устроили ему жёсткую травлю — постоянно толкали, били втихаря и провоцировали. Хойлунд отыграл год в Италии и выучил местный язык — на нём же разговаривают и в Сан-Марино. Хозяева понимали это и сыпали угрозами: «Мы тебя раздавим», «Это ещё не всё».

Источник: Reuters

Симон Кьер и вовсе провёл в Серии А бóльшую часть карьеры, так что итальянский знает точно не хуже Расмуса. Капитан сборной Дании услышал, как соперники грозятся угробить Хойлунда, и рассказал обо всём судье — украинцу Виктору Копиевскому.

Арбитр проигнорировал слова Кьера, и в концовке встречи капитан Сан-Марино, 41-летний защитник Роберто Ди Майо, грубо влетел датскому нападающему коленом в спину. Тренер скандинавов Каспер Юльманн не стал испытывать судьбу и поменял Хойлунда.

После игры и Расмус, и Кьер были в ярости.

«Последний фол не имел никакого отношения к футболу, он выглядел неуважительно и смехотворно. Такое нарушение не должно ограничиваться предупреждением. Это удар коленом сзади — нужно было показывать прямую красную. Им было нечего терять, так что они решили: “Ладно, мы можем хотя бы попытаться сломать ему карьеру”.

Расмус Хойлунд
нападающий сборной Дании

Кьер, в свою очередь, указал на судейскую некомпетентность, вспомнил жуткую травму Неймара во время ¼ финала ЧМ-2014 и добавил: «Это явная красная карточка. Хойлунда намеренно старались травмировать».

Источник: Reuters

Ди Майо не промолчал и тоже высказался. Олдовые поклонники футбола точно оценят его слова.

«Прочитал, что “мистер 80 миллионов” жалуется, потому что защитники Сан-Марино обошлись с ним не очень хорошо. Что ж, дорогой, вероятно, в современном футболе, где исчезла физическая борьба, ты можешь позволить себе дурить нас, маленьких соперников, уродливыми жестами или симулировать при каждом удобном случае, надеясь на VAR и пенальти. Хотел бы я увидеть тебя 15 лет назад, когда в футбол играли только реальные мужчины! Ты разочаровал меня, Хойлунд, удачи».

Роберто Ди Майо
защитник сборной Сан-Марино

Интересно, что по фолам у команд примерное равенство — 13 у Сан-Марино против 10 у Дании. И это при том, что гости владели мячом гораздо больше (82% против 18%), то есть фолить должны были заметно реже соперника. Что касается жёлтых, Копиевский показал четыре предупреждения хозяевам и два — гостям.

Кажется, столь категоричным обвинением Хойлунд больше навредил только себе — теперь защитники в АПЛ точно знают, как легко вывести Расмуса из себя.

Автор: Георгий Илющенко

Сан-Марино
1:2
Первый тайм: 0:1
Дания
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