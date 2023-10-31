Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Балтика
Ахмат
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
30.10
Лацио
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Гранада
Вильярреал
23
Футбол. Кубок России
1.11
Сочи
Факел
Футбол. Кубок России
1.11
Локомотив
Рубин
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
17.10
Северная Ирландия
Словения
01
17.10
Литва
Венгрия
22
17.10
Сербия
Черногория
31
17.10
Англия
Италия
31
17.10
Сан-Марино
Дания
12
17.10
Мальта
Украина
13
17.10
Финляндия
Казахстан
12
16.10
Люксембург
Словакия
01
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
20:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная Израиля проведет домашние матчи отбора к чемпионату Европы по футболу в Венгрии

15 ноября израильские футболисты сыграют со швейцарцами, 18 ноября — с румынами.

Израиль
Швейцария
РумынияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 31 октября. Сборная Израиля по футболу проведет матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года в венгерском городе Фельчут. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч против команды Швейцарии пройдет 15 ноября, встреча против сборной Румынии состоится 18 ноября. Игры пройдут со зрителями.

Ранее УЕФА объявил о том, что матчи под эгидой организации пока не будут проводиться на территории Израиля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, также были перенесены домашние игры израильских клубов в еврокубках. 12 ноября израильтяне на выезде проведут матч против команды Косова.

Сборная Израиля выступает в группе I, лидером которой является команда Румынии, набравшая 16 очков после 8 матчей, второе место занимает команда Швейцарии (15 очков; 7 игр). Израильтяне занимают третью позицию (11; 6), далее идут сборные Косова (7; 7), Белоруссии (6; 8) и Андорры (2; 8). Команды должны провести по 10 игр.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ларионов про вывоз молодежи в НХЛ: сейчас пол-Америки едет в Россию
Бестемьянова: она пока не в форме и на этапе не показала чего-то выдающегося
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь