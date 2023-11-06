Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне
Эмполи
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Динамо
33
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Кадис
Футбол. Первая лига
18:30
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первая лига
17:00
Торпедо
Волгарь
03
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Рубин
01
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Алания
33
Футбол. Первая лига
15:00
Акрон
Енисей
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Ростов
11
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
17.10
Северная Ирландия
Словения
01
17.10
Литва
Венгрия
22
17.10
Сербия
Черногория
31
17.10
Англия
Италия
31
17.10
Сан-Марино
Дания
12
17.10
Мальта
Украина
13
17.10
Финляндия
Казахстан
12
16.10
Люксембург
Словакия
01
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
21:01 (мск), источник: Vesti.kz

В сборной Казахстана произошли изменения перед матчами отбора на Евро-2024

Сборной Казахстана осталось провести два матча в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: КФФ

17 ноября национальная команда сыграет в Астане с Сан-Марино, а в ночь на 21 встретится на выезде со Словенией.

Отметим, что до 10 ноября сбор будет носить ознакомительно-просмотровый характер. 10-го числа состоится контрольная игра против молодежной сборной Казахстана, после чего будет определен окончательный список национальной команды.

Дайджест:

— По решению тренерского штаба вместо Эльхана Астанова в сборную был вызван Максим Федин из «Ордабасы»;

— Бекхан Шайзада, Сергей Малый, Темирлан Ерланов и Багдат Каиров присоединятся к тренировкам завтра, 7 ноября;

— Абат Аймбетов, Исламбек Куат, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Александр Заруцкий, Абзал Бейсебеков и Владислав Прокопенко придут в расположение сборной после матча Лиги конференций УЕФА;

— В связи с полученной травмы Самат Жарынбетов пропустит ноябрьский УТС;

— Бахтиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов, Нуралы Алип, Лев Скворцов, Марат Быстров и Александр Зуев присоединятся к команде 12—13 ноября;

Сборная Казахстана набрала 15 очков и занимает третье место в группе H. Лидерами являются Словения и Дания, у которых по 19 баллов.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь