Назван состав футбольной сборной Беларуси на матчи с Андоррой и Косово

С 13 ноября белорусская дружина будет тренироваться на базе технического центра АБФФ в Минске, а потом отправится в Будапешт, где 18 ноября проведет номинально домашний поединок с сборной Андорры. Из венгерской столицы белорусы перебазируются в Приштину и 21 ноября встретятся с футболистами Косово. Перед матчем с белорусами косовские футболисты 12 ноября примут на своем поле израильтян. Сейчас положение в квалификационной группе I таково: Румыния — 16 очков (8 матчей), Швейцария — 15 (7), Израиль — 11 (6), Косово — 7 (7), Беларусь — 6 (8), Андорра — 2 (8).