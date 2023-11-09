Назван состав футбольной сборной Беларуси на матчи с Андоррой и Косово

К предстоящим встречам с командами Андорры и Косово под руководством испанского специалиста будут готовиться 24 футболиста:
вратари — Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Константин Руденок («Неман», Гродно), Павел Павлюченко («Пахтакор», Ташкент, Узбекистан);
защитники — Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо», Минск), Кирилл Печенин («Оренбург», Россия), Роман Юзепчук («Торпедо», Москва, Россия), Владислав Малькевич («Урал», Екатеринбург, Россия), Захар Волков («Химки», Россия), Александр Павловец («Ламия», Греция), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно);
полузащитники — Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Шахтер», Солигорск), Валерий Громыко («Торпедо», Москва, Россия), Валерий Бочеров (БАТЭ, Борисов), Кирилл Капленко («Оренбург», Россия), Владислав Климович («Диошдьер», Мишкольц, Венгрия);
нападающие — Иван Бахар, Владислав Морозов (оба — «Динамо», Минск), Дмитрий Антилевский, Артем Концевой, Денис Лаптев (все — БАТЭ, Борисов), Максим Скавыш («Шахтер», Солигорск).
С 13 ноября белорусская дружина будет тренироваться на базе технического центра АБФФ в Минске, а потом отправится в Будапешт, где 18 ноября проведет номинально домашний поединок с сборной Андорры. Из венгерской столицы белорусы перебазируются в Приштину и 21 ноября встретятся с футболистами Косово. Перед матчем с белорусами косовские футболисты 12 ноября примут на своем поле израильтян. Сейчас положение в квалификационной группе I таково: Румыния — 16 очков (8 матчей), Швейцария — 15 (7), Израиль — 11 (6), Косово — 7 (7), Беларусь — 6 (8), Андорра — 2 (8).