Сборная Косова обыграла Израиль в матче отбора Евро-2024
Сборная Косова в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 обыграла Израиль со счетом 1:0.
Косово
ИзраильОтбор Евро: таблица и календарь
Сборная Косова в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 обыграла Израиль со счетом 1:0.
Елинственный гол на 41-й минуте забил Милот Рашица. На 90+4-й минуте защитник Рой Ревиво получи.
После этого матча Косово с 10 очками занимает четвертое место в группе I, Израиль с 11 очками — на третьей строчке.