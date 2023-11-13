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00:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Косова обыграла Израиль в матче отбора Евро-2024

Сборная Косова в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 обыграла Израиль со счетом 1:0.

Косово
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Источник: Reuters

Елинственный гол на 41-й минуте забил Милот Рашица. На 90+4-й минуте защитник Рой Ревиво получи.

После этого матча Косово с 10 очками занимает четвертое место в группе I, Израиль с 11 очками — на третьей строчке.

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Косово
1:0
Первый тайм: 1:0
Израиль
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