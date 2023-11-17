Сборная Словакии отобралась на чемпионат Европы по футболу 2024 года

Забитыми мячами в составе победителей отметились Юрай Куцка (30-я минута), Ондрей Дуда (36, с пенальти) и Лукаш Гараслин (47, 55). У проигравших голы забили Орри Оускарссон (17) и Андри Гудьонсен (74).

Сборная Словакии, занимающая второе место в турнирной таблице группы J и набравшая 19 очков, обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы 2024 года. Команда Люксембурга, идущая третьей с 11 очками, не сможет опередить словаков.

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Австрии, Бельгии, Португалии, Франции, Испании, Шотландии, Турции, Англии и Венгрии. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.