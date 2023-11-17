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Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
16.11
Люксембург
Босния и Герцеговина
41
16.11
Словакия
Исландия
42
16.11
Лихтенштейн
Португалия
02
16.11
Черногория
Литва
20
16.11
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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший игрок «Спартака» забил с центра поля! 5 главных событий дня в отборе Евро

Еще две команды вышли в финальную часть турнира.

Грузия
Шотландия
Испания
Азербайджан
Швеция
Венгрия
Словакия
ПортугалияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Федерация футбола Азербайджана

Позади очередной игровой день квалификации Евро-2024. По его итогам ещё две команды завоевали путёвки на турнир, который летом пройдёт в Германии. Но интересные события были и в тех матчах, которые ничего не решали с турнирной точки зрения.

Хвича сделал дубль, но сборную Грузии оставили без победы

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа A, 16.11.2023, 20:00

Грузия2Шотландия2

Матч сборных Грузии и Шотландии уже не имел никакого турнирного значения. Британская сборная поедет на Евро, а грузинским игрокам остаётся надеяться лишь на стыки в Лиге наций. Команды порадовали результативной игрой — каждая забила по два мяча.

У Грузии солировал Хвича Кварацхелия. Вингер «Наполи» дважды выводил свою сборную вперёд, но гости всякий раз находили ответ.

Для хозяев обидно вдвойне, что они пропустили второй мяч уже в добавленное время. Лоуренс Шанклэнд украл победу у сборной Грузии — пробил головой в противоход вратарю. А на первый гол Хвичи шотландцы ответили забитым мячом Скотта Мактоминея. Теперь на счету полузащитника «Манчестер Юнайтед» семь результативных ударов.

Испанцы отгрузили «трёшку» за тайм и вышли на чистое первое место

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа A, 16.11.2023, 20:00

Кипр1Испания3

В параллельном матче группы А испанцы спокойно раскатали команду Кипра и вышли на чистое первое место. Ламин Ямал, Микель Оярсабаль и Хоселу забили по мячу к 28-й минуте, после чего игру можно было заканчивать. Особенное удовольствие испанским фанатам доставил первый гол. Это просто какое-то издевательство!

Испанцы владели мячом 77% игрового времени (как удивительно!), нанесли 13 ударов, но при этом чуть чаще нарушали правила, нежели соперник.

В концовке Кипр отыграл один гол, но на большее его не хватило. Перед заключительным игровым днём в этой группе осталось понять, кто займёт первое место. Испания опережает Шотландию на два очка и в последнем туре сыграет дома с Грузией. Британская сборная, в свою очередь, встретится на своём поле с Норвегией.

Источник: Reuters

Шведы «сгорели» в Баку и пропустили с центра поля

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа F, 16.11.2023, 20:00

Азербайджан3Швеция0

Глядя на результат этого матча, хочется спросить: что это было? Понятно, что сборной Швеции уже ничего не светит в отборе. Команда провалила квалификацию и теперь рассчитывает только на пропуск через Лигу наций. Но матч в Баку превратился для скандинавской сборной в очередной кошмар.

Шведы потерпели унизительное поражение и позволили сопернику догнать себя в таблице. Теперь у обеих сборных по семь очков. Дублем в составе хозяев отметился Эмин Махмудов, у которого богатый опыт игры в России («Сатурн», «Спартак», «Томь», «Крылья Советов», «Мордовия»). Только посмотрите, какую красоту он завалил на последних минутах!

При этом сборная Азербайджана провела почти весь второй тайм в меньшинстве после удаления Бахлула Мустафазаде. Если шведы продолжат в том же духе, то тренер Янне Андерссон рискует потерять работу.

Венгрия и Словакия пробились на Евро

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа G, 16.11.2023, 20:00

Болгария2Венгрия2

Болельщики сборной Венгрии, примите наши поздравления! Команде достаточно было не проиграть болгарам, чтобы гарантировать себе место на Евро-2024. С этой задачей команда Марко Росси справилась, но с большим трудом.

Четыре гола, два удаления, пенальти, автогол, драматичная развязка — кажется, в этом матче было всё. За досрочный выход на Евро венгры должны поблагодарить болгарина Алекса Петкова. Именно от него мяч влетел в ворота хозяев на 90+7-й минуте. За вторую путёвку на Евро от этой группы зарубятся Сербия и Черногория.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа J, 16.11.2023, 22:45

Словакия4Исландия2

Сборная Словакии также гарантировала себе место на Евро-2024. Исландцы взбодрили команду Франческо Кальцоны голом на 17-й минуте, после чего хозяева помчались вперёд. Ответ получился очень достойным — к 55-й минуте словаки уже громили соперника (4:1). Юрай Куцка и Ондрей Дуда набрали по 2 (1+1) очка по системе «гол+пас», а Лукаш Гараслин забил два мяча и отдал голевую передачу.

Источник: AFP 2023

Португалия одержала девятую победу, Роналду отметился голом

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа J, 16.11.2023, 22:45

Лихтенштейн0Португалия2

Сборная Португалии продолжает демонстрировать идеальные результаты. Девятая победа в девяти матчах отбора, 34 забитых мяча, всего два пропущенных. Как вам такое? На этот раз соперник был достаточно скромным. Тем не менее Лихтенштейн держался до 47-й минуты, пока за дело не взялся Криштиану Роналду.

Капитан португальской сборной удрал от защитников после передачи Диогу Жоты и точно вонзил мяч под перекладину. А через 10 минут окончательный счёт установил Жоау Канселу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этой группе уже всё понятно. Португалия и Словакия едут на Евро, а Люксембург останется на третьей строчке.

Автор: Кирилл Закатченко

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