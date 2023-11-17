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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
20:23 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл шестой матч отбора на Евро с историческим моментом для Сан-Марино

Сборная Казахстана по футболу обыграла Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz. Встреча группы H прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 3:1.

Казахстан
Сан-МариноОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Tengrinews/Турар Казангапов

У победителей дубль оформил Ислам Чесноков (19-я минута, 51-я), а также отличился Абат Аймбетов (90+2-я с пенальти). У проигравших один мяч отыграл Симоне Франчози (60-я). К слову, это исторический момент для гостей, забивающих не так часто. Для них это второй гол в текущей квалификации при 29 пропущенных мячах.

Несмотря на успех, Казахстан с 18 очками остается на третьем месте в группе H, но все еще сохраняет шансы на выход в финальную стадию Евро. А Сан-Марино без набранных очков находится на последней, шестой строчке.

Следующий матч подопечные Магомеда Адиева проведут на выезде против Словении 20 ноября.

Казахстан
3:1
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
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