Казахстан выиграл шестой матч отбора на Евро с историческим моментом для Сан-Марино

У победителей дубль оформил Ислам Чесноков (19-я минута, 51-я), а также отличился Абат Аймбетов (90+2-я с пенальти). У проигравших один мяч отыграл Симоне Франчози (60-я). К слову, это исторический момент для гостей, забивающих не так часто. Для них это второй гол в текущей квалификации при 29 пропущенных мячах.