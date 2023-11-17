«Нам не до красивой игры сейчас». Адиев — о потерях сборной Казахстана, Чеснокове и победе над Сан-Марино

Источник: Tengrinews/Турар Казангапов

— Магомед Мусаевич, ваш комментарий по игре.

— Задача была победить, набрать три очка, мы справились. Мы до последнего тура сохраняем интригу в группе, Казахстан многим спутал карты.

— Вы не думали отдать Чеснокову пенальти, чтобы он оформил хет-трик и может быть вошел в символическую сборную?

— Мы думали дать Чеснокову. Но понимаете, у меня с Абатом особые отношения, и когда он взял мяч, я сказал — пусть он бьет.

— Вы специально не выпустили Дарабаева, дабы поберечь его или есть другие причины?

— Мне тяжело оценить его нынешнюю форму. Слишком мало дней было. В товарищеском матче с «молодежкой» получил травму. Я не мог рисковать и ошибаться.

— Заходил ли Президент страны в раздевалку и что он сказал?

— Президент не заходил, был министр спорта, поблагодарил от лица главы государства и сказал, что будет ждать игры со Словенией.

— Сегодня у нашей команды не все получалось, с чем это связано?

— Надо отталкиваться от того, что победили. Вы хотели зрелище, но если честно, я перед игрой ребятам сказал, в чем у нас будут сложности. Сейчас есть давление на результат и нам не до красивой игры. Плюс фактор травм — Габышев, Тагыберген, Зайнутдинов, может еще кого забыл. У нас 16 человек в обойме, а еще есть восемь человек основы и, если среди них кто-то выбывает, уже сложно.

— Как оцениваете игру Зуева?

— Мы ждем от него большего. Его потенциал позволяет делать больше. На тренировках он выглядел лучше. Связываю это с тем, что он парень ответственный, переживает всю критику, которая на него обрушилась. Перед штрафной он очень креативен. Для первого матча неплохо, но он будет выглядеть лучше.

— Насколько серьезна травма Каирова?

— Кажется, мы его потеряли. Мы выпустили Скворцова, потому что он более атакующий. Тапалов более оборонительный и мы его выпустили, чтобы посмотреть и сравнить Еркина со Львом для будущей игры.

— Если вы выведете сборную Казахстана на Евро-2024, станете героем нации, легендой. В таком случае будете ли готовы принять гражданство нашей страны?