«Буду болеть за вашу команду против Словении». Тренер сборной Сан-Марино — о поражении от Казахстана

«Что я сказал Адиеву? Ничего такого. Единственное хотел отметить, что сегодня один из голов случился, когда наш игрок лежал на газоне. Это было некорректно. Судейство? Мне не нравится, когда говорят, что мы протестуем без причины. Всегда говорю, что побеждает тот, кто сильнее. Казахстан это доказал. Матч со Словенией? Я буду болеть за Казахстан. Да, Словения — сильная команда, будет тяжелый матч, но желаю удачи именно вашей команде», — заявил Константини.