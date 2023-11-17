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21:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Буду болеть за вашу команду против Словении». Тренер сборной Сан-Марино — о поражении от Казахстана

Главный тренер сборной Сан-Марино Фабрицио Константини высказался по итогам матча отборочного цикла чемпионата Европы-2024 по футболу с Казахстаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
Сан-МариноОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Федерация футбола Сан-Марино

Казахстанская сборная одержала победу над Сан-Марино со счетом 3:1.

«Что я сказал Адиеву? Ничего такого. Единственное хотел отметить, что сегодня один из голов случился, когда наш игрок лежал на газоне. Это было некорректно. Судейство? Мне не нравится, когда говорят, что мы протестуем без причины. Всегда говорю, что побеждает тот, кто сильнее. Казахстан это доказал. Матч со Словенией? Я буду болеть за Казахстан. Да, Словения — сильная команда, будет тяжелый матч, но желаю удачи именно вашей команде», — заявил Константини.

Напомним, что сборная Казахстана после победы над Сан-Марино набрала 18 очков. Заключительный матч в группе H команда Магомеда Адиева проведет против Словении 20 ноября в Любляне.

Казахстан
3:1
Первый тайм: 1:0
Сан-Марино
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