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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Расклады Евро 2024: определились еще два участника, Казахстан, Молдавия и Украина проведут «финалы»

Турнирная ситуация в четырех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в пятницу, 17 ноября.

Италия
Украина
Албания
Молдавия
Чехия
Дания
Словения
КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа C, 17.11.2023, 22:45

Италия5Северная Македония2

В группе C первый участник Евро определился еще в октябре, в финальный турнир вышла Англия. Италия после победы над Северной Македонией (5:2) догнала Украину по набранным очкам и опережает ее по результату личной встречи (2:1 в Италии).

20 ноября Украина и Италия встретятся в Леверкузене. Для выхода на чемпионат Европы украинцам требуется победа, итальянцев устроит и ничья, а в случае поражения они сыграют в плей-офф Лиги наций.

Группа С


И
В
Н
П
М
О
1. Англия
761021-319
2. Италия741216-913
3. Украина741211-813
4. Северная Македония72149-197
5. Мальта80082-200

20 ноября. Северная Македония — Англия, Украина — Италия.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа E, 17.11.2023, 22:45

Польша1Чехия1

В группе E в пятницу определился новый участник Евро 2024 — им стала Албания (в гостях сыграла вничью с Молдавией — 1:1).

Вторую путевку разыграют Чехия и Молдавия (матч 20 ноября).

Для выхода на чемпионат Европы чехов после гостевой ничьей с Польшей (1:1) устроит еще одна ничья, молдаванам требуется победа.

Группа Е


И
В
Н
П
М
О
1. Албания
742112-414
2. Чехия73319-612
3. Польша832310-1011
4. Молдавия72417-710
5. Фареры70162-131

20 ноября. Албания — Фареры, Чехия — Молдавия.

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа H, 17.11.2023, 22:45

Дания2Словения1

В группе H в пятницу определился еще один участник Евро 2024 — им стала Дания (на своем поле победила Словению — 2:1).

Вторую путевку разыграют Словения и Казахстан (матч 20 ноября).

Для выхода на чемпионат Европы словенцев устроит ничья, казахстанцам требуется победа.

Группа Н


И
В
Н
П
М
О
1. Дания
971119-822
2. Словения961218-819
3. Казахстан960315-1018
4. Финляндия950416-915
5. Северная Ирландия92077-136
6. Сан-Марино90092-290

20 ноября. Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан.

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