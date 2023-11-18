Расклады Евро 2024: определились еще два участника, Казахстан, Молдавия и Украина проведут «финалы»
Турнирная ситуация в четырех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в пятницу, 17 ноября.
Турнирная ситуация в четырех группах отборочного турнира чемпионата Европы 2024 после игрового дня в пятницу, 17 ноября.
В группе C первый участник Евро определился еще в октябре, в финальный турнир вышла Англия. Италия после победы над Северной Македонией (5:2) догнала Украину по набранным очкам и опережает ее по результату личной встречи (2:1 в Италии).
20 ноября Украина и Италия встретятся в Леверкузене. Для выхода на чемпионат Европы украинцам требуется победа, итальянцев устроит и ничья, а в случае поражения они сыграют в плей-офф Лиги наций.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|7
|6
|1
|0
|21-3
|19
|2. Италия
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|3. Украина
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|4. Северная Македония
|7
|2
|1
|4
|9-19
|7
|5. Мальта
|8
|0
|0
|8
|2-20
|0
20 ноября. Северная Македония — Англия, Украина — Италия.
В группе E в пятницу определился новый участник Евро 2024 — им стала Албания (в гостях сыграла вничью с Молдавией — 1:1).
Вторую путевку разыграют Чехия и Молдавия (матч 20 ноября).
Для выхода на чемпионат Европы чехов после гостевой ничьей с Польшей (1:1) устроит еще одна ничья, молдаванам требуется победа.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Албания
|7
|4
|2
|1
|12-4
|14
|2. Чехия
|7
|3
|3
|1
|9-6
|12
|3. Польша
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|4. Молдавия
|7
|2
|4
|1
|7-7
|10
|5. Фареры
|7
|0
|1
|6
|2-13
|1
20 ноября. Албания — Фареры, Чехия — Молдавия.
В группе H в пятницу определился еще один участник Евро 2024 — им стала Дания (на своем поле победила Словению — 2:1).
Вторую путевку разыграют Словения и Казахстан (матч 20 ноября).
Для выхода на чемпионат Европы словенцев устроит ничья, казахстанцам требуется победа.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Дания
|9
|7
|1
|1
|19-8
|22
|2. Словения
|9
|6
|1
|2
|18-8
|19
|3. Казахстан
|9
|6
|0
|3
|15-10
|18
|4. Финляндия
|9
|5
|0
|4
|16-9
|15
|5. Северная Ирландия
|9
|2
|0
|7
|7-13
|6
|6. Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|2-29
|0
20 ноября. Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан.