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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин: у сборной Армении нет шансов выйти на Евро-2024

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о шансах сборной Армении отобраться в финальную часть Евро-2024.

Армения
Уэльс
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Источник: Чемпионат.com

Напомним, сегодня Армения играет с Уэльсом, команда занимает четвёртое место в группе D.

«Да нет у них шансов. Сегодня они могут (выиграть), но с хорватами на выезде — бесполезно.

Преобразилась ли команда с приходом Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна? Судя по результатам, нет, мало времени прошло. Конечно, они будут усилением на ближайшие 8−10 лет. Федерация правильно делает», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент Армения располагается на четвёртой строчке в группе D, заработав семь очков за шесть матчей. Выше располагаются Хорватия и Уэльс — у них по 10 очков за аналогичное число матчей, а на первом месте сборная Турции, у которой 16 очков. Сегодня Армения играет с Уэльсом, на момент написания новости счёт матча — 1:0 в пользу Армении.

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