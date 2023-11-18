Аршавин: у сборной Армении нет шансов выйти на Евро-2024

Напомним, сегодня Армения играет с Уэльсом, команда занимает четвёртое место в группе D.

«Да нет у них шансов. Сегодня они могут (выиграть), но с хорватами на выезде — бесполезно.



Преобразилась ли команда с приходом Тикнизяна, Сперцяна и Севикяна? Судя по результатам, нет, мало времени прошло. Конечно, они будут усилением на ближайшие 8−10 лет. Федерация правильно делает», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».