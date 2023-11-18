Автогол Тикнизяна лишил Армению важной победы. Попасть на Евро поможет только чудо

Сборная Армении провела предпоследний матч в отборочном цикле Евро-2024. И его результат разочаровал болельщиков в Ереване.

Армянская команда перед заключительными матчами отборочного цикла оказалась в очень сложном положении. Команда Александра Петракова расположилась на четвёртой строчке в группе с отставанием от Хорватии и Уэльса в три очка. Шансы на выход в финальную стадию Евро-2024 ещё оставались, но они были мизерными. Для этого нужно было обыгрывать и Уэльс (дома), и Хорватию (на выезде).

Петраков уже по привычке выпустил в основе сразу четырёх игроков РПЛ. Наир Тикнизян и Георгий Арутюнян расположились в обороне, а Угочукву Иву и Эдуард Сперцян вышли в центре поля. Ещё один представитель чемпионата России — Эдгар Севикян — начал встречу в запасе.

Начало матча для сборной Армении — лучше не придумаешь. Уже на пятой минуте уроженец Аргентины Лукас Селараян нанёс идеальный по точности удар с линии штрафной — мяч влетел точно в дальний угол. Нападающий по прозвищу Китаец оформил третий гол в квалификации Евро-2024, все — в матчах с Уэльсом. В первом круге Селараян дважды огорчил валлийцев в гостевой игре, а его команда победила 4:2.

Надо сказать, что первая половина первого тайма осталась за сборной Армении. А потом валлийцы изменили ситуацию на поле. В паре эпизодов хозяев спас натурализованный вратарь Огньен Чанчаревич, но и он оказался бессилен в добавленное время. На второй минуте мяч влетел в ближний угол от головы Тикнизяна, который боролся в воздухе с Джо Родоном. Как же обидно!

На старте второй половины сборная Армении получила ещё одну неприятную новость. Полузащитник «Рубина» Иву схватился за приводящую мышцу и присел на газон. Обидно вдвойне, что травму он получил на ровном месте. Иву вернулся на поле и отыграл ещё минут 10, после чего его всё-таки заменили. Печальная информация для казанского клуба.

За пару минут до этого сборная Армении была очень близка ко второму голу. Мяч после удара Вагана Бичахчяна вонзился в перекладину, а подоспевший на добивание Селараян пробил куда-то на верхний ярус трибун. После такого оставалось только схватиться за голову, что и сделал Петраков. А чуть позже тренер и вовсе рухнул на колени, когда никто не замкнул прострел Тикнизяна.

Ничья не устраивала ни Армению, ни Уэльс, но никто так и не вырвал победу. Хозяевам не помог и вышедший на замену Севикян. Хотя в концовке именно Эдгар здорово убрал мяч под левую ногу, но с его выстрелом в дальний угол справился вратарь. А на четвёртой добавленной минуте Севикян не попал в створ из района 11-метровой отметки.