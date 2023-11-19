Текущие события
Футбол. Первая лига
15:30
Кубань
СКА-Хабаровск
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Венгрия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Сербия
Болгария
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
Сокол
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Ленинградец
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Арсенал
02
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Бельгия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Швеция
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Шотландия
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Лихтенштейн
Люксембург
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
18.11
Франция
Гибралтар
140
18.11
Швейцария
Косово
11
18.11
Израиль
Румыния
12
18.11
Нидерланды
Ирландия
10
18.11
Латвия
Хорватия
02
18.11
Беларусь
Андорра
10
18.11
Армения
Уэльс
11
17.11
Польша
Чехия
11
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром

Оказывается, Азербайджан зависит от Казахстана.

Отбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест. Плюс автоматически станет понятно, какие 12 сборных в плей-офф Лиги наций поборются за оставшиеся три путёвки на турнир. Давайте посмотрим, в каких отборочных группах осталась интрига.

Обозначения:
• И — количество сыгранных игр
• В — количество побед
• Н — количество ничьих
• П — количество поражений
• М — разница забитых и пропущенных мячей
• О — количество набранных очков

ГРУППА А 

КомандаИВНПМО
Испания760122-418
Шотландия751114-516
Норвегия731311-910
Грузия722311-158
Кипр80083-280

Ещё месяц назад стало известно, что из группы выходят Испания и Шотландия. Правда, это не значит, что этим сборным уже ничего не нужно. Обе борются за попадание в лучшую корзину при жеребьёвке групп основной стадии чемпионата Европы. Испании нужно побеждать Грузию на своём поле, чтобы гарантировать себе место среди шести сеяных команд. Шотландия окажется в третьей корзине с большой вероятностью, но есть небольшие шансы на вторую. Грузия железно сыграет в стыках Лиги наций (первый матч дома проведёт, скорее всего, с Люксембургом). Кипр и Норвегия (грустим вместе с Холандом) уже точно остались без каких-либо шансов на Евро-2024.

ГРУППА B

КомандаИВНПМО
Франция770027-121
Нидерланды750211-715
Греция740312-612
Ирландия82069-106
Гибралтар70070-350

Франция тоже вышла из группы в октябре, но только сейчас забронировала себе место в первой корзине при жеребьёвке. Как мы уже писали, в этом отборочном цикле 20 очков гарантируют попадание в число шести сеяных команд. Точнее, пяти, потому что ещё одно место в первой корзине зарезервировано под хозяйку турнира — Германию. Нидерланды уже вышли на Евро-2024 и почти точно будут в третьей корзине. Можно сказать, что интриги в группе B нет. Разве что борьба за более высокий рейтинг ФИФА.

ГРУППА C

КомандаИВНПМО
Англия761021-319
Италия741216-913
Украина741211-813
Сев. Македония72149-197
Мальта80082-200

Англия вышла из группы, и теперь ей нужна хотя бы ничья в последнем туре в Северной Македонии, чтобы гарантировать себе место в первой корзине. Понятно, что главный интерес в этой группе вызывает матч между итальянцами и украинцами, которым нужна победа с любым счётом. При ничьей обе команды наберут по 14 очков, но выше окажется Италия из-за преимущества по сумме двух очных матчей. Обе команды уже потеряли шансы на первую и вторую корзину при жеребьёвке, но у обоих забронировано место в плей-офф Лиги наций на случай провала в отборочной группе.

ГРУППА D

КомандаИВНПМО
Турция751113-616
Хорватия741212-413
Уэльс73229-911
Армения72239-108
Латвия81075-193

Турция вышла из группы и фактически забронировала себе место во второй корзине. Основная интрига — по поводу второй путёвки на Евро-2024, на которую претендуют Уэльс и Хорватия. У валлийцев будет преимущество при равенстве очков. Правда, у них и соперник мощнее — Турция, в то время как хорваты в последнем туре встречаются с Арменией. И победа Хорватии во вторник гарантирует вице-чемпионам мира выход из группы.

ГРУППА E

КомандаИВНПМО
Албания742112-414
Чехия73319-612
Польша832310-1011
Молдавия72417-710
Фарерские острова70162-131

Албания уже вышла из группы, сыграв вничью в предыдущем туре. За второе место теперь бьются Чехия и Молдавия. Им осталось сыграть только друг с другом. Как видно по таблице, чехов устроит даже ничья. Хотя теоретически победа может позволить выиграть отборочную группу, а это значит попасть во вторую корзину при жеребьёвке. Правда, шансы на это микроскопические, ведь Албания в последнем туре едва ли проиграет дома Фарерским островам.

ГРУППА F

КомандаИВНПМО
Австрия861117-719
Бельгия651016-316
Азербайджан72147-127
Швеция620411-116
Эстония70162-201

Бельгия и Австрия вышли из группы ещё месяц назад. Вопрос теперь в том, кто займёт первое место. Австрийцы свои выступления в этом отборочном цикле закончили, а бельгийцам нужна победа дома над Азербайджаном, чтобы оказаться на первом месте и с 20 очками гарантировать себе попадание в первую корзину при жеребьёвке.

Интересно, что из пяти сборных в группе F шансы на Евро-2024 потеряла только Швеция, идущая третьей. Эстония с огромной вероятностью окажется в плей-офф Лиги наций, и минимальные шансы на это сохраняются у Азербайджана. Ему требуется, чтобы Казахстан пробился на чемпионат Европы через свою отборочную группу и таким образом освободил своё место в плей-офф Лиги наций для Азербайджана.

ГРУППА G

КомандаИВНПМО
Венгрия743013-615
Сербия741213-713
Черногория73228-811
Литва81348-146
Болгария70345-123

На днях из группы вышла Венгрия. За вторую путёвку борются Сербия (сыграет с дома с Болгарией) и Черногория (встречается с Венгрией на её поле). Ситуация кажется достаточно очевидной, потому что сербам хватит и ничьей. При равенстве очков Черногория будет ниже по личным встречам. Если случится чудо и Сербия окажется на третьей строчке, то у неё забронировано место в плей-офф Лиги наций. У Черногории такой опции нет.

ГРУППА H

КомандаИВНПМО
Дания971119-822
Словения961218-819
Казахстан960315-1018
Финляндия950416-915
Северная Ирландия92077-136
Сан-Марино90092-290

Здесь всё просто. Дания точно выиграла эту отборочную группу, и уже понятно, что окажется во второй корзине при жеребьёвке. В последних трёх группах не работает принцип «20 очков = первая корзина при жеребьёвке», потому что здесь уже не учитываются результаты с шестыми командами (с Сан-Марино в данном случае).

Словения и Казахстан разыграют между собой вторую путёвку на чемпионат Европы. Наших соседей устраивает только победа. На неё будут особенно рассчитывать в Азербайджане, как мы писали выше. Ну, а Финляндия точно отправляется в плей-офф Лиги наций, где проведёт первый матч в гостях либо в Польше, либо в Боснии и Герцеговине.

ГРУППА I

КомандаИВНПМО
Португалия990034-227
Словакия961215-719
Люксембург942312-1914
Исландия931517-1410
Босния и Герцеговина93068-189
Лихтенштейн90091-270

Румыния и Швейцария только что вышли из группы — это стало понятно накануне. Обе команды теперь поборются за первую строчку в группе в очном матче. Такова единственная интрига в этой группе. Израиль отправляется в стыки Лиги наций, где первый матч проведёт дома. Судя по всему, либо с Украиной, либо с Исландией. Теперь уже без шансов для Косова попасть на Евро-2024. Как, само собой, и у Беларуси с Андоррой.

ГРУППА J

КомандаИВНПМО
Румыния954015-519
Швейцария945022-1017
Израиль93339-1112
Косово925210-911
Беларусь92348-149
Андорра90273-182

Португалия не просто выиграла группу, а набрала максимум очков. Это значит, что команда будет в первой корзине при жеребьёвке. Поражение от Исландии тут ничего уже не изменит. Вторая путёвка — у словаков, которые, скорее всего, окажутся в четвёртой корзине. Попадание Лихтенштейна на Евро-2024 исключено, а оставшиеся три сборные в группе J сыграют в плей-офф Лиги наций. Там 100% будут Босния и Герцеговина, а также Люксембург. И с огромной вероятностью Исландия.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выполнять лучшее упражнение для прокачки ягодиц
Как жена Лионеля Месси заработала своё миллионное состояние
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь