Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром

В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест. Плюс автоматически станет понятно, какие 12 сборных в плей-офф Лиги наций поборются за оставшиеся три путёвки на турнир. Давайте посмотрим, в каких отборочных группах осталась интрига.

Обозначения:

• И — количество сыгранных игр

• В — количество побед

• Н — количество ничьих

• П — количество поражений

• М — разница забитых и пропущенных мячей

• О — количество набранных очков

ГРУППА А

Команда И В Н П М О Испания 7 6 0 1 22-4 18 Шотландия 7 5 1 1 14-5 16 Норвегия 7 3 1 3 11-9 10 Грузия 7 2 2 3 11-15 8 Кипр 8 0 0 8 3-28 0

Ещё месяц назад стало известно, что из группы выходят Испания и Шотландия. Правда, это не значит, что этим сборным уже ничего не нужно. Обе борются за попадание в лучшую корзину при жеребьёвке групп основной стадии чемпионата Европы. Испании нужно побеждать Грузию на своём поле, чтобы гарантировать себе место среди шести сеяных команд. Шотландия окажется в третьей корзине с большой вероятностью, но есть небольшие шансы на вторую. Грузия железно сыграет в стыках Лиги наций (первый матч дома проведёт, скорее всего, с Люксембургом). Кипр и Норвегия (грустим вместе с Холандом) уже точно остались без каких-либо шансов на Евро-2024.

ГРУППА B

Команда И В Н П М О Франция 7 7 0 0 27-1 21 Нидерланды 7 5 0 2 11-7 15 Греция 7 4 0 3 12-6 12 Ирландия 8 2 0 6 9-10 6 Гибралтар 7 0 0 7 0-35 0

Франция тоже вышла из группы в октябре, но только сейчас забронировала себе место в первой корзине при жеребьёвке. Как мы уже писали, в этом отборочном цикле 20 очков гарантируют попадание в число шести сеяных команд. Точнее, пяти, потому что ещё одно место в первой корзине зарезервировано под хозяйку турнира — Германию. Нидерланды уже вышли на Евро-2024 и почти точно будут в третьей корзине. Можно сказать, что интриги в группе B нет. Разве что борьба за более высокий рейтинг ФИФА.

ГРУППА C

Команда И В Н П М О Англия 7 6 1 0 21-3 19 Италия 7 4 1 2 16-9 13 Украина 7 4 1 2 11-8 13 Сев. Македония 7 2 1 4 9-19 7 Мальта 8 0 0 8 2-20 0

Англия вышла из группы, и теперь ей нужна хотя бы ничья в последнем туре в Северной Македонии, чтобы гарантировать себе место в первой корзине. Понятно, что главный интерес в этой группе вызывает матч между итальянцами и украинцами, которым нужна победа с любым счётом. При ничьей обе команды наберут по 14 очков, но выше окажется Италия из-за преимущества по сумме двух очных матчей. Обе команды уже потеряли шансы на первую и вторую корзину при жеребьёвке, но у обоих забронировано место в плей-офф Лиги наций на случай провала в отборочной группе.

ГРУППА D

Команда И В Н П М О Турция 7 5 1 1 13-6 16 Хорватия 7 4 1 2 12-4 13 Уэльс 7 3 2 2 9-9 11 Армения 7 2 2 3 9-10 8 Латвия 8 1 0 7 5-19 3

Турция вышла из группы и фактически забронировала себе место во второй корзине. Основная интрига — по поводу второй путёвки на Евро-2024, на которую претендуют Уэльс и Хорватия. У валлийцев будет преимущество при равенстве очков. Правда, у них и соперник мощнее — Турция, в то время как хорваты в последнем туре встречаются с Арменией. И победа Хорватии во вторник гарантирует вице-чемпионам мира выход из группы.

ГРУППА E

Команда И В Н П М О Албания 7 4 2 1 12-4 14 Чехия 7 3 3 1 9-6 12 Польша 8 3 2 3 10-10 11 Молдавия 7 2 4 1 7-7 10 Фарерские острова 7 0 1 6 2-13 1

Албания уже вышла из группы, сыграв вничью в предыдущем туре. За второе место теперь бьются Чехия и Молдавия. Им осталось сыграть только друг с другом. Как видно по таблице, чехов устроит даже ничья. Хотя теоретически победа может позволить выиграть отборочную группу, а это значит попасть во вторую корзину при жеребьёвке. Правда, шансы на это микроскопические, ведь Албания в последнем туре едва ли проиграет дома Фарерским островам.

ГРУППА F

Команда И В Н П М О Австрия 8 6 1 1 17-7 19 Бельгия 6 5 1 0 16-3 16 Азербайджан 7 2 1 4 7-12 7 Швеция 6 2 0 4 11-11 6 Эстония 7 0 1 6 2-20 1

Бельгия и Австрия вышли из группы ещё месяц назад. Вопрос теперь в том, кто займёт первое место. Австрийцы свои выступления в этом отборочном цикле закончили, а бельгийцам нужна победа дома над Азербайджаном, чтобы оказаться на первом месте и с 20 очками гарантировать себе попадание в первую корзину при жеребьёвке.

Интересно, что из пяти сборных в группе F шансы на Евро-2024 потеряла только Швеция, идущая третьей. Эстония с огромной вероятностью окажется в плей-офф Лиги наций, и минимальные шансы на это сохраняются у Азербайджана. Ему требуется, чтобы Казахстан пробился на чемпионат Европы через свою отборочную группу и таким образом освободил своё место в плей-офф Лиги наций для Азербайджана.

ГРУППА G

Команда И В Н П М О Венгрия 7 4 3 0 13-6 15 Сербия 7 4 1 2 13-7 13 Черногория 7 3 2 2 8-8 11 Литва 8 1 3 4 8-14 6 Болгария 7 0 3 4 5-12 3

На днях из группы вышла Венгрия. За вторую путёвку борются Сербия (сыграет с дома с Болгарией) и Черногория (встречается с Венгрией на её поле). Ситуация кажется достаточно очевидной, потому что сербам хватит и ничьей. При равенстве очков Черногория будет ниже по личным встречам. Если случится чудо и Сербия окажется на третьей строчке, то у неё забронировано место в плей-офф Лиги наций. У Черногории такой опции нет.

ГРУППА H

Команда И В Н П М О Дания 9 7 1 1 19-8 22 Словения 9 6 1 2 18-8 19 Казахстан 9 6 0 3 15-10 18 Финляндия 9 5 0 4 16-9 15 Северная Ирландия 9 2 0 7 7-13 6 Сан-Марино 9 0 0 9 2-29 0

Здесь всё просто. Дания точно выиграла эту отборочную группу, и уже понятно, что окажется во второй корзине при жеребьёвке. В последних трёх группах не работает принцип «20 очков = первая корзина при жеребьёвке», потому что здесь уже не учитываются результаты с шестыми командами (с Сан-Марино в данном случае).

Словения и Казахстан разыграют между собой вторую путёвку на чемпионат Европы. Наших соседей устраивает только победа. На неё будут особенно рассчитывать в Азербайджане, как мы писали выше. Ну, а Финляндия точно отправляется в плей-офф Лиги наций, где проведёт первый матч в гостях либо в Польше, либо в Боснии и Герцеговине.

ГРУППА I

Команда И В Н П М О Португалия 9 9 0 0 34-2 27 Словакия 9 6 1 2 15-7 19 Люксембург 9 4 2 3 12-19 14 Исландия 9 3 1 5 17-14 10 Босния и Герцеговина 9 3 0 6 8-18 9 Лихтенштейн 9 0 0 9 1-27 0

Румыния и Швейцария только что вышли из группы — это стало понятно накануне. Обе команды теперь поборются за первую строчку в группе в очном матче. Такова единственная интрига в этой группе. Израиль отправляется в стыки Лиги наций, где первый матч проведёт дома. Судя по всему, либо с Украиной, либо с Исландией. Теперь уже без шансов для Косова попасть на Евро-2024. Как, само собой, и у Беларуси с Андоррой.

ГРУППА J

Команда И В Н П М О Румыния 9 5 4 0 15-5 19 Швейцария 9 4 5 0 22-10 17 Израиль 9 3 3 3 9-11 12 Косово 9 2 5 2 10-9 11 Беларусь 9 2 3 4 8-14 9 Андорра 9 0 2 7 3-18 2