Главные интриги отбора Евро-2024. Расклады перед последним туром
Оказывается, Азербайджан зависит от Казахстана.
Оказывается, Азербайджан зависит от Казахстана.
В отборочном цикле к Евро-2024 остался всего один тур. В ближайшие три дня станут известны все 20 команд, которые выйдут на чемпионат Европы с первых двух мест. Плюс автоматически станет понятно, какие 12 сборных в плей-офф Лиги наций поборются за оставшиеся три путёвки на турнир. Давайте посмотрим, в каких отборочных группах осталась интрига.
Обозначения:
• И — количество сыгранных игр
• В — количество побед
• Н — количество ничьих
• П — количество поражений
• М — разница забитых и пропущенных мячей
• О — количество набранных очков
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Испания
|7
|6
|0
|1
|22-4
|18
|Шотландия
|7
|5
|1
|1
|14-5
|16
|Норвегия
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|Грузия
|7
|2
|2
|3
|11-15
|8
|Кипр
|8
|0
|0
|8
|3-28
|0
Ещё месяц назад стало известно, что из группы выходят Испания и Шотландия. Правда, это не значит, что этим сборным уже ничего не нужно. Обе борются за попадание в лучшую корзину при жеребьёвке групп основной стадии чемпионата Европы. Испании нужно побеждать Грузию на своём поле, чтобы гарантировать себе место среди шести сеяных команд. Шотландия окажется в третьей корзине с большой вероятностью, но есть небольшие шансы на вторую. Грузия железно сыграет в стыках Лиги наций (первый матч дома проведёт, скорее всего, с Люксембургом). Кипр и Норвегия (грустим вместе с Холандом) уже точно остались без каких-либо шансов на Евро-2024.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Франция
|7
|7
|0
|0
|27-1
|21
|Нидерланды
|7
|5
|0
|2
|11-7
|15
|Греция
|7
|4
|0
|3
|12-6
|12
|Ирландия
|8
|2
|0
|6
|9-10
|6
|Гибралтар
|7
|0
|0
|7
|0-35
|0
Франция тоже вышла из группы в октябре, но только сейчас забронировала себе место в первой корзине при жеребьёвке. Как мы уже писали, в этом отборочном цикле 20 очков гарантируют попадание в число шести сеяных команд. Точнее, пяти, потому что ещё одно место в первой корзине зарезервировано под хозяйку турнира — Германию. Нидерланды уже вышли на Евро-2024 и почти точно будут в третьей корзине. Можно сказать, что интриги в группе B нет. Разве что борьба за более высокий рейтинг ФИФА.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Англия
|7
|6
|1
|0
|21-3
|19
|Италия
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|Украина
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|Сев. Македония
|7
|2
|1
|4
|9-19
|7
|Мальта
|8
|0
|0
|8
|2-20
|0
Англия вышла из группы, и теперь ей нужна хотя бы ничья в последнем туре в Северной Македонии, чтобы гарантировать себе место в первой корзине. Понятно, что главный интерес в этой группе вызывает матч между итальянцами и украинцами, которым нужна победа с любым счётом. При ничьей обе команды наберут по 14 очков, но выше окажется Италия из-за преимущества по сумме двух очных матчей. Обе команды уже потеряли шансы на первую и вторую корзину при жеребьёвке, но у обоих забронировано место в плей-офф Лиги наций на случай провала в отборочной группе.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13-6
|16
|Хорватия
|7
|4
|1
|2
|12-4
|13
|Уэльс
|7
|3
|2
|2
|9-9
|11
|Армения
|7
|2
|2
|3
|9-10
|8
|Латвия
|8
|1
|0
|7
|5-19
|3
Турция вышла из группы и фактически забронировала себе место во второй корзине. Основная интрига — по поводу второй путёвки на Евро-2024, на которую претендуют Уэльс и Хорватия. У валлийцев будет преимущество при равенстве очков. Правда, у них и соперник мощнее — Турция, в то время как хорваты в последнем туре встречаются с Арменией. И победа Хорватии во вторник гарантирует вице-чемпионам мира выход из группы.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Албания
|7
|4
|2
|1
|12-4
|14
|Чехия
|7
|3
|3
|1
|9-6
|12
|Польша
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|Молдавия
|7
|2
|4
|1
|7-7
|10
|Фарерские острова
|7
|0
|1
|6
|2-13
|1
Албания уже вышла из группы, сыграв вничью в предыдущем туре. За второе место теперь бьются Чехия и Молдавия. Им осталось сыграть только друг с другом. Как видно по таблице, чехов устроит даже ничья. Хотя теоретически победа может позволить выиграть отборочную группу, а это значит попасть во вторую корзину при жеребьёвке. Правда, шансы на это микроскопические, ведь Албания в последнем туре едва ли проиграет дома Фарерским островам.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Австрия
|8
|6
|1
|1
|17-7
|19
|Бельгия
|6
|5
|1
|0
|16-3
|16
|Азербайджан
|7
|2
|1
|4
|7-12
|7
|Швеция
|6
|2
|0
|4
|11-11
|6
|Эстония
|7
|0
|1
|6
|2-20
|1
Бельгия и Австрия вышли из группы ещё месяц назад. Вопрос теперь в том, кто займёт первое место. Австрийцы свои выступления в этом отборочном цикле закончили, а бельгийцам нужна победа дома над Азербайджаном, чтобы оказаться на первом месте и с 20 очками гарантировать себе попадание в первую корзину при жеребьёвке.
Интересно, что из пяти сборных в группе F шансы на Евро-2024 потеряла только Швеция, идущая третьей. Эстония с огромной вероятностью окажется в плей-офф Лиги наций, и минимальные шансы на это сохраняются у Азербайджана. Ему требуется, чтобы Казахстан пробился на чемпионат Европы через свою отборочную группу и таким образом освободил своё место в плей-офф Лиги наций для Азербайджана.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Венгрия
|7
|4
|3
|0
|13-6
|15
|Сербия
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|Черногория
|7
|3
|2
|2
|8-8
|11
|Литва
|8
|1
|3
|4
|8-14
|6
|Болгария
|7
|0
|3
|4
|5-12
|3
На днях из группы вышла Венгрия. За вторую путёвку борются Сербия (сыграет с дома с Болгарией) и Черногория (встречается с Венгрией на её поле). Ситуация кажется достаточно очевидной, потому что сербам хватит и ничьей. При равенстве очков Черногория будет ниже по личным встречам. Если случится чудо и Сербия окажется на третьей строчке, то у неё забронировано место в плей-офф Лиги наций. У Черногории такой опции нет.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Дания
|9
|7
|1
|1
|19-8
|22
|Словения
|9
|6
|1
|2
|18-8
|19
|Казахстан
|9
|6
|0
|3
|15-10
|18
|Финляндия
|9
|5
|0
|4
|16-9
|15
|Северная Ирландия
|9
|2
|0
|7
|7-13
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|2-29
|0
Здесь всё просто. Дания точно выиграла эту отборочную группу, и уже понятно, что окажется во второй корзине при жеребьёвке. В последних трёх группах не работает принцип «20 очков = первая корзина при жеребьёвке», потому что здесь уже не учитываются результаты с шестыми командами (с Сан-Марино в данном случае).
Словения и Казахстан разыграют между собой вторую путёвку на чемпионат Европы. Наших соседей устраивает только победа. На неё будут особенно рассчитывать в Азербайджане, как мы писали выше. Ну, а Финляндия точно отправляется в плей-офф Лиги наций, где проведёт первый матч в гостях либо в Польше, либо в Боснии и Герцеговине.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Португалия
|9
|9
|0
|0
|34-2
|27
|Словакия
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|Люксембург
|9
|4
|2
|3
|12-19
|14
|Исландия
|9
|3
|1
|5
|17-14
|10
|Босния и Герцеговина
|9
|3
|0
|6
|8-18
|9
|Лихтенштейн
|9
|0
|0
|9
|1-27
|0
Румыния и Швейцария только что вышли из группы — это стало понятно накануне. Обе команды теперь поборются за первую строчку в группе в очном матче. Такова единственная интрига в этой группе. Израиль отправляется в стыки Лиги наций, где первый матч проведёт дома. Судя по всему, либо с Украиной, либо с Исландией. Теперь уже без шансов для Косова попасть на Евро-2024. Как, само собой, и у Беларуси с Андоррой.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Румыния
|9
|5
|4
|0
|15-5
|19
|Швейцария
|9
|4
|5
|0
|22-10
|17
|Израиль
|9
|3
|3
|3
|9-11
|12
|Косово
|9
|2
|5
|2
|10-9
|11
|Беларусь
|9
|2
|3
|4
|8-14
|9
|Андорра
|9
|0
|2
|7
|3-18
|2
Португалия не просто выиграла группу, а набрала максимум очков. Это значит, что команда будет в первой корзине при жеребьёвке. Поражение от Исландии тут ничего уже не изменит. Вторая путёвка — у словаков, которые, скорее всего, окажутся в четвёртой корзине. Попадание Лихтенштейна на Евро-2024 исключено, а оставшиеся три сборные в группе J сыграют в плей-офф Лиги наций. Там 100% будут Босния и Герцеговина, а также Люксембург. И с огромной вероятностью Исландия.