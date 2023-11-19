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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан узнал соперника по «запасному плану» выхода на Евро-2024

Стало известно, с кем сыграет сборная Казахстана по футболу в полуфинале плей-офф Лиги наций, если не выйдет напрямую на чемпионат Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

Подопечным Магомеда Адиева осталось провести решающий матч в квалификации Евро-2024, где им нужна только победа.

"Плей-офф Лиги С: Казахстан может дать шанс Азербайджану.

Итак, проще всего ситуация в Лиге С: там в плей-офф уже точно сыграют Грузия, Греция и Люксембург. Четвертое место достанется Казахстану или Азербайджану. Все зависит от последнего тура квалификации: если Казахстан выйдет на Евро напрямую, шанс в плей-офф получит Азербайджан. В обратном случае место останется за казахстанцами.

Пока расклад полуфиналов такой: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан. Если казахстанцы выходят напрямую, все меняется: Грузия играет с Азербайджаном, а Греция с Люксембургом", — пишет Sports.ru.

Напомним, Казахстан в ночь с 20 на 21 ноября сыграет в Любляне со Словенией. Победитель этого противостояния получит путевку на Евро-2024. Ранее от группы в финальную стадию турнира пробилась Дания.

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