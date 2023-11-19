Сборная Бельгии разгромила азербайджанцев в матче отбора Евро-2024

Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Брюсселе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей уже в первом тайме оформил покер Ромелу Лукаку (17, 26, 30, 37-я минуты), на счету которого теперь 83 гола за национальную команду, во втором тайме пятый мяч забил Леандро Троссард (90).
В другом матче группы сборная Швеции дома обыграла команду Эстонии со счетом 2:0 благодаря голам Виктора Классона (22) и Эмиля Форсберга (55).
Команда Доменико Тедеско прошла отборочный цикл без поражений, одержав шесть побед при двух ничьих и набрав 20 очков. Бельгийцы обошли на один балл сборную Австрии, которая также досрочно завоевала путевку в финальную часть Евро. Сборная Швеции (10 очков) стала третьей, команда Азербайджана (7) заняла четвертую строчку, сборная Эстонии (1) замкнула таблицу группы.