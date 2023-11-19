Сборная Бельгии разгромила азербайджанцев в матче отбора Евро-2024

Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Брюсселе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей уже в первом тайме оформил покер Ромелу Лукаку (17, 26, 30, 37-я минуты), на счету которого теперь 83 гола за национальную команду, во втором тайме пятый мяч забил Леандро Троссард (90).