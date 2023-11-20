Какой ужас: похоже, Гави порвал кресты! В бессмысленном матче сборной Испании

Печальные новости из матча Испания — Грузия: Гави получил травму и на 26-й минуте был заменен. Уже в том моменте чувствовалось, что все серьезно.

Подтверждения прилетели сразу после матча: по данным As, первое медицинское обследование показало, что у хавбека «Барселоны» разрыв передней крестообразной связки.

Пока это не официально, окончательный диагноз будет после обследования в Барселоне. Если информация подтвердится результатами МРТ, то игрок пропустит от 6 до 8 месяцев и, вероятно, не выступит ни на Евро-2024, ни на Олимпиаде.

«Гави гиперактивен». Все намекало на возможную травму, но Де ла Фуэнте игнорировал

Гави незаменим для «Барселоны» в этом сезоне: отсутствовал всего в двух матчах, и то только из-за перебора карточек. За всю карьеру в основной команде «Барселоны» полузащитник пропустил не из-за дисквалификации только один матч — против «Баварии».

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В этом сезоне за «Барселону» он уже отыграл 1172 минуты, по этому показателю он второй — чаще Хави использует только Илкая Гюндогана. В сборной Испании он тоже незаменим: 26 раз подряд вышел в старте.

«Барселона» очень беспокоилась за футболиста, особенно накануне матча с Грузией: в нем не было никакого турнирного значения, Испания заранее забронировала себе путевку на Евро. Зачем в такой полутоварищеской игре нужен футболист, выступающий вообще без пауз? Тем более после матча против Кипра в сети разлетелись фото с очень уставшим Гави.

Источник: Соцсети

Многие уже тогда заговорили, что полузащитнику не помешал бы небольшой отдых. «Барселона» пыталась обратиться в федерацию футбола Испании, а главному тренеру сборной Луису де ла Фуэнте задали прямой вопрос, на который он дал максимально странный ответ.

«Гави гиперактивен. Он постоянно хочет играть. Хорошие игроки не отдыхают во время игр сборных, им по силам выдержать такой жесткий график. Гави — топовый игрок. Он одарен физически. Он точно сыграет».

Надежный инсайдер Жорди Гиль пытался сгладить ситуацию: Гави испытывает небольшой дискомфорт, но он не имеет большого значения, полузащитник вполне готов играть.

Зато после матча Де ла Фуэнте уже сожалел: «Мы даже не думали, что с ним могла случиться такая беда. Это больно. И мне, и ему сейчас грустно, но жизнь учит нас, что спортсмены очень уязвимы, хрупки. Ему надо двигаться дальше».

ФИФА заплатит «Барселоне» за травму Гави

Если футболист получает травму в расположении сборной, то ФИФА обязана выплачивать компенсацию за каждый пропущенный день, а также полностью покрывать зарплату футболиста.

По правилам ФИФА все клубы получают по 20 548 евро за каждый пропущенный футболистом день, если сроки его восстановления превышают месяц. Недавно подобную выплату одобрили для «Реала», когда Камавинга получил травму в сборной Франции.

Зарплата Гави около 6 млн евро, а его контракт все еще официально не зарегистрирован в Ла Лиге: он играет только на основании решения суда, пока «Барса» и Ла Лига продолжают судебные разбирательства.

У Хави очередная потеря

Эпидемия травм в «Барсе» продолжается.

● Уже вылетали в этом сезоне: Роналд Араухо, Жюль Кунде, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Педри, Рафинья и Роберт Левандовски, мышечные проблемы были у Ламина Ямаля и Алехандро Бальде. Теперь еще и Гави.

● Френки и Роберто до сих пор травмированы, неспокойно и вокруг Марк-Андре Тер Стегена: он покинул расположение сборной из-за боли в спине. Как сообщает Mundo Deportivo, немец готовится к игре с «Райо», но участие под вопросом.

● Вот те, кто пока всегда в строю: Маркос Алонсо, Жоау Канселу, Ориоль Ромеу, Илкай Гюндоган, Фермин Лопес, Жоау Феликс, Ферран Торрес, еще есть Андреас Кристенсен, но у него со старта сезона дискомфорт в ахилловом сухожилии.

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Футболисты сразу все поняли: Ферран Торрес отпраздновал гол в ворота Грузии с футболкой Гави. Похоже, талантливого полузащитника ждет сложное и долгое восстановление — слишком суровая цена за победу в матче, который не нес никакого турнирного значения.