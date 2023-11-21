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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:49 (мск), источник: ТАСС

Сборная Италии обошла украинцев в борьбе за прямую путевку на чемпионат Европы

Заключительный матч группового этапа отборочного турнира между командами завершился вничью со счетом 0:0.

Украина
ИталияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная Италии сыграла вничью с командой Украины со счетом 0:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Встреча прошла на нейтральном поле в германском Леверкузене.

Действующий чемпион Европы сборная Италии заняла второе место в группе C, набрав 14 очков, и вышла на европейское первенство 2024 года. Сборная Украины также набрала 14 очков, однако уступила итальянцам по дополнительным показателям. Команда Украины может отобраться на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Украина
0:0
Первый тайм: 0:0
Италия
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