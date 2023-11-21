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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
01:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Молдавии не смогла впервые в истории выйти в финальную часть Евро

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сборная Молдавии по футболу потерпела разгромное поражение от команды Чехии в заключительном матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года и не смогла выйти в финальную часть турнира.

Чехия
МолдавияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча группы E, прошедшая в Оломоуце, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Давид Доудера (14-я минута), Томаш Хоры (72) и Томаш Соучек (90). На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист гостей Владислав Бабогло.

Футболист московского «Спартака» и молдавской сборной Олег Рябчук провел на поле весь матч.

В другом матче группы албанцы дома сыграли вничью с командой Фарерских Островов — 0:0.

Сборная Молдавии (10 очков) по итогам квалификации заняла четвертое место в группе и не смогла впервые в истории выйти в финальную часть чемпионата Европы. Команда Чехии (15) стала второй и пробилась на Евро-2024. Первое место в группе заняли албанцы (15), третье — поляки (11), пятое — команда Фарерских Островов (2).

На Евро квалифицировались 20 команд из 24, это сборные Германии (хозяйка турнира), Бельгии, Франции, Португалии, Шотландии, Испании, Турции, Австрии, Англии, Венгрии, Словакии, Албании, Дании, Нидерландов, Румынии, Швейцарии, Сербии, Словении, Италии и Чехии. 21-я определится во вторник. Еще три путевки будут разыграны в плей-офф Лиги наций. Жеребьевка Евро-2024 пройдет 23 ноября в швейцарском Ньоне.

Чехия
3:0
Первый тайм: 1:0
Молдавия
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