Сборная Молдавии не смогла впервые в истории выйти в финальную часть Евро

Встреча группы E, прошедшая в Оломоуце, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Давид Доудера (14-я минута), Томаш Хоры (72) и Томаш Соучек (90). На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист гостей Владислав Бабогло.
Футболист московского «Спартака» и молдавской сборной Олег Рябчук провел на поле весь матч.
В другом матче группы албанцы дома сыграли вничью с командой Фарерских Островов — 0:0.
Сборная Молдавии (10 очков) по итогам квалификации заняла четвертое место в группе и не смогла впервые в истории выйти в финальную часть чемпионата Европы. Команда Чехии (15) стала второй и пробилась на Евро-2024. Первое место в группе заняли албанцы (15), третье — поляки (11), пятое — команда Фарерских Островов (2).
На Евро квалифицировались 20 команд из 24, это сборные Германии (хозяйка турнира), Бельгии, Франции, Португалии, Шотландии, Испании, Турции, Австрии, Англии, Венгрии, Словакии, Албании, Дании, Нидерландов, Румынии, Швейцарии, Сербии, Словении, Италии и Чехии. 21-я определится во вторник. Еще три путевки будут разыграны в плей-офф Лиги наций. Жеребьевка Евро-2024 пройдет 23 ноября в швейцарском Ньоне.