Сборная Молдавии не смогла впервые в истории выйти в финальную часть Евро

Встреча группы E, прошедшая в Оломоуце, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Давид Доудера (14-я минута), Томаш Хоры (72) и Томаш Соучек (90). На 55-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист гостей Владислав Бабогло.

Футболист московского «Спартака» и молдавской сборной Олег Рябчук провел на поле весь матч.

В другом матче группы албанцы дома сыграли вничью с командой Фарерских Островов — 0:0.

Сборная Молдавии (10 очков) по итогам квалификации заняла четвертое место в группе и не смогла впервые в истории выйти в финальную часть чемпионата Европы. Команда Чехии (15) стала второй и пробилась на Евро-2024. Первое место в группе заняли албанцы (15), третье — поляки (11), пятое — команда Фарерских Островов (2).