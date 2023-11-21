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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:53 (мск), источник: Vesti.kz

Драмой закончился матч Казахстана за выход на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу провела заключительный матч в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Словения
КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

В десятом туре группы H подопечные Магомеда Адиева встречались в Любляне с командой Словении.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В первом тайме, несмотря на преимущество хозяев поля, сборной Казахстана, удалось создать опасные моменты. Стоит выделить удар Ислама Чеснокова в створ ворот Яна Облака, который, впрочем, получился несильным. С выстрелом капитана команды Казахстана Абзала Бейсебекова вратарь «Атлетико» также справился.

Счет в матче был открыт словенцами на 41-й минуте. Этому эпизоду предшествовал фол в своей штрафной Яна Вороговского против Петара Стояновича. Польский арбитр Шимон Марчиняк после просмотра VAR, назначил пенальти, который реализовал Беньямин Шешко.

В дебюте второго тайма казахстанцам удалась результативная комбинация, которую завершил игрок словенского «Копера» Рамазан Оразов — 1:1.

Впрочем, победу словенцам на 86-й минуте, принес вышедший на замену Беньямин Вербич.

Таким образом, словенцы обеспечили себе прямую путевку на чемпионат Европы. Сборная Казахстана поборется за попадание на континентальное первенство в следующем году в плей-офф Лиги наций.

Напомним, что чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии.

Словения
2:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
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