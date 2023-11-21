Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Греция
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Гибралтар
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Румыния
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Беларусь
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Латвия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Новая Зеландия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Германия
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
20.11
Северная Ирландия
Дания
20
20.11
Чехия
Молдавия
30
20.11
Словения
Казахстан
21
20.11
Албания
Фарерские острова
00
20.11
Сан-Марино
Финляндия
12
20.11
Украина
Италия
00
20.11
Северная Македония
Англия
11
19.11
Испания
Грузия
31
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия не дала Украине выйти на Евро-2024. Но матч закончился судейским скандалом

Мудрика сбили в штрафной, но арбитр этого не заметил.

Украина
ИталияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Украина против Италии — пожалуй, самый ожидаемый матч в ноябрьское окно для сборных. Первую путёвку на Евро-2024 в группе С забрала Англия, а судьба второй решалась в Леверкузене. При этом украинцев устраивала только победа. И при этом тренер сборной Италии Лучано Спаллетти с самого начала говорил, что его команда не будет играть на ничью.

На самом деле так и получилось. С первых минут понеслась игра без центра поля. Шикарный момент был сначала у Кьезы, но его удар чуть-чуть не удался, и мяч прошёл над перекладиной. Затем итальянский защитник Буонджорно только за счёт жёлтой карточки смог сорвать контратаку украинцев. А на 14-й минуте Судаков опасно пробил, немного не дойдя до штрафной гостей — Доннарумме пришлось тащить.

Источник: Reuters

В какой-то момент даже показалось, что игру диктует сборная Украины. Особенно выделялся левый фланг, где играли две главные звезды команды — Зинченко (левый защитник) и Мудрик (левый вингер). Правда, схема менялась. Игрок «Арсенала» оставался в обороне, только когда мяч был у итальянцев, а при владении Украины Зинченко уходил в центр поля — манёвр, отработанный ещё в «Сити».

Правда, итальянцы достаточно быстро перехватили инициативу и создали несколько классных моментов. В том числе Фраттези вышел один на один с вратарём, но тот успел выйти из ворот и спасти команду. Матч в целом развивался неплохо для команды Спаллетти, но в перерыве тренер заменил центрального нападающего Распадори, который за первые 45 минут (реально 45 — судья ничего не добавил) три раза неудачно пробил по воротам. Вместо него вышел Скамакка.

Источник: Reuters

Во втором тайме Италия выглядела ещё мощнее. Игра шла преимущественно на половине поля украинцев. По воротам били то Кьеза, то Димарко, то Ди Лоренцо. Правда, на 65-й минуте едва не отличился Мудрик. Мяч заметался у ворот Доннаруммы и отскочил к вингеру «Челси», удар которого всё-таки успел накрыть вратарь. Причём практически сразу после этого у сборной Украины прошла красивая комбинация, которая едва не завершилась голом.

Весь матч шло к тому, что кто-то всё-таки забьёт (скорее, итальянцы), но игра каким-то чудом завершилась со счётом 0:0. Правда, не совсем понятно, почему не назначили пенальти на 90+3-й минуте, когда явно сбили Мудрика. Ни судья в поле, ни арбитры на VAR не увидели нарушения правил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Италия всё-таки забрала путёвку на Евро-2024, а Украина отправилась в плей-офф Лиги наций. Теперь ей нужно будет пройти двух соперников в марте, чтобы попасть на чемпионат Европы.

Автор: Григорий Телингатер

Читайте также
Украина
0:0
Первый тайм: 0:0
Италия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выполнять лучшее упражнение для прокачки ягодиц
Как жена Лионеля Месси заработала своё миллионное состояние
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь