Казахстан пропустил Словению на Евро, а Сан-Марино творит историю. Итоги дня квалификации

Состоялись матчи 10-го тура группового этапа отбора Евро-2024. Ещё три сборные вышли в финальную стадию турнира.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа E, 20.11.2023, 22:45 Чехия 3 Молдавия 0

Сборная Чехии спорила с Молдавией за попадание на турнир. Гостей подвело удаление Владислава Бабогло на 55-й минуте, которое фактически приговорило команду Сергея Клещенко. Отыгрываться в меньшинстве оказалось сложной задачей, а чехи лишь удвоили преимущество, когда у них стало на одного футболиста больше. Лучшим игроком встречи стал Томаш Хоры, который ассистировал на первый гол, а во втором случае забил сам.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа C, 20.11.2023, 22:45 Украина 0 Италия 0

Италия оставила Украину без чемпионата Европы — по-другому и не скажешь. Действующие чемпионы Европы хоть и шевелились, но скатали нулевую ничью. Этот результат команду Лучано Спаллетти полностью устраивал, контроль над ходом встречи не потеряли. Но и хвалить итальянцев не за что: не забили, но добыли нужный результат без голов и могут паковать чемоданы на Евро-2024. Пролёт мимо второго крупного турнира подряд был бы для страны катастрофой. А ведь на 90+3-й минуте судья мог дать пенальти в ворота Джанлуиджи Доннаруммы за фол на Михаиле Мудрике — момент максимально спорный, назревает судейский скандал.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239812&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа H, 20.11.2023, 22:45 Словения 2 Казахстан 1

Казахстан до последнего бился со Словенией за выход на Евро. Команде Магомеда Адиева нужна была только победа. Была ли команда к ней близка? Скорее нет, но моменты были. Хоть надо и признать, что преимущество имели хозяева — уж слишком оборонительная модель у казахстанцев была не только в этой игре, но и во всём цикле в принципе. Но ругать за это не стоит, ведь команда сохраняет шансы на чемпионат Европы — через плей-офф Лиги наций, где команде сначала будет противостоять Греция, а затем победитель пары Грузия — Люксембург.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа C, 20.11.2023, 22:45 Северная Македония 1 Англия 1

Англия валяла дурака второй матч подряд. Трудно искать мотивацию, когда первое место в группе от тебя уже никуда не уйдёт. Но если в предыдущем туре команда Гарета Саутгейта даже с таким наплевательским настроением победила Мальту (2:0), то во встрече с македонцами финалистам последнего Евро явно не хватило мотивации. Но оно и понятно: соперник-то был покруче, между прочим, тоже ездил на турнир в 2021 году. Наверняка завтра британская пресса смешает футболистов с грязью.

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа H, 20.11.2023, 22:45 Сан-Марино 1 Финляндия 2

Исторический матч для Сан-Марино! Сборная из карликового государства отличилась в третьей встрече подряд — впервые в истории. После реализованного пенальти на последних минутах на скамейке хозяев творился позитивный беспредел. Какие же молодцы (до того забили Дании и Казахстану)! А финны, несмотря на победу, через квалификацию на Евро-2024 отобраться уже не смогли бы. Но у них в запасе есть плей-офф Лиги наций. Возможно, команда пробьётся на турнир второй раз подряд.