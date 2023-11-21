Белорусские футболисты не вышли в элитный раунд квалификации юниорского ЧЕ

Сегодня в заключительном матче квалификационной группы 8 в турецком Манавгате команда Михаила Мархеля проиграла футболистом Литвы со счетом 0:2. Оба мяча в конце второго тайма забил Ромуальдас Янсонас. В стартовом туре белорусы победили сверстников из Греции со счетом 1:0 (гол забил Руслан Мялковский), а затем уступили хозяевам турнира туркам — 1:3 (Тимофей Мартынов). Сборная Турции обыграла также литовцев (3:1) и греков (1:0). Итоговое положение команд: Турция — 9 очков, Литва — 3, Греция — 3, Беларусь — 3.

В элитный раунд отборочного турнира юниорского континентального первенства выходят по две лучшие команды из 13 групп, а также лучшая сборная из занявших третьи места (по дополнительным показателям). Путевки в элитный этап уже завоевали футболисты Грузии, Украины, Литвы, Испании, Австрии, Латвии, Чехии, Нидерландов, Германии, Норвегии, Франции, Швейцарии, Португалии, Черногории, Израиля, Хорватии, Шотландии, Сербии, Северной Македонии, Румынии, Турции и Косово. Поединки за выход в финальную стадию юниорского континентального первенства пройдут весной 2024 года. Финальный турнир состоится с 15 по 28 июля на футбольных аренах Северной Ирландии, команда которой освобождена от квалификации.