«Это фантастика». Известный российский журналист восхитился сборной Казахстана по футболу

«Казахстан сражался как мог, отыгрался в начале второго тайма, но без лидеров — Зайнутдинова и Тагыбергена — обыграть по заказу Словению на ее поле, повторив фокус с Финляндией, было бы чем-то запредельным. И, весь матч сохраняя концентрацию и сражаясь изо всех невеликих сил, в конце игры команда Магомеда Адиева получила контратаку с большим числом словенцев — и второй гол. Но какой коллектив у Адиева, как парни рубятся друг за друга — это фантастика», — написал Рабинер.