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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
20:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Это фантастика». Известный российский журналист восхитился сборной Казахстана по футболу

Известный российский журналист Игорь Рабинер на своей странице в соцсетях поделился мнением о матче сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 против Словении, сообщают Vesti.kz.

Словения
КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

Национальная команда уступила в Любляне со счетом 1:2 и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы по футболу.

«Казахстан сражался как мог, отыгрался в начале второго тайма, но без лидеров — Зайнутдинова и Тагыбергена — обыграть по заказу Словению на ее поле, повторив фокус с Финляндией, было бы чем-то запредельным. И, весь матч сохраняя концентрацию и сражаясь изо всех невеликих сил, в конце игры команда Магомеда Адиева получила контратаку с большим числом словенцев — и второй гол. Но какой коллектив у Адиева, как парни рубятся друг за друга — это фантастика», — написал Рабинер.

Подопечные Магомеда Адиева в полуфинале пути C плей-офф Лиги наций сыграют с командой Греции. Этот матч состоится на поле соперника 21 марта.

Во втором полуфинале в этот же день встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

Словения
2:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
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