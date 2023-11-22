Сборная Хорватии последней напрямую вышла на чемпионат Европы 2024 года

Сборная Хорватии стала 21-й командой, напрямую вышедшей на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Германии автоматически квалифицировалась на турнир в качестве хозяев. Ранее через квалификации на чемпионат вышли сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии и Шотландии. Три оставшиеся сборные квалифицируются через плей-офф отборочного турнира на уровнях A, B, и C.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.