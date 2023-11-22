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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
00:59 (мск), источник: ТАСС

Сборная Хорватии последней напрямую вышла на чемпионат Европы 2024 года

ТАСС, 22 ноября. Сборная Хорватии дома со счетом 1:0 обыграла команду Армении в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Загребе.

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Источник: Reuters

Гол забил Анте Будимир (43-я минута).

Сборная Хорватии стала 21-й командой, напрямую вышедшей на чемпионат Европы 2024 года. Сборная Германии автоматически квалифицировалась на турнир в качестве хозяев. Ранее через квалификации на чемпионат вышли сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии и Шотландии. Три оставшиеся сборные квалифицируются через плей-офф отборочного турнира на уровнях A, B, и C.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 1:0
Армения
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