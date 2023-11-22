Сборная Беларуси победила на финише квалификации чемпионата Европы

В поединке 10-го тура квалификационной группы I подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера одолели в Приштине футболистов Косово со ссетом 1:0. В первой половине встречи белорусам пришлось в основном обороняться и искать шанс в контратаках. Одна из них завершилась голом — на 43-й минуте Дмиртий Антилевский дальним ударом поразил ворота хозяев поля. После перерыва игра шла в том же ключе, но мяч больше не попал в цель. В матче первого круга белорусская дружина обыграла косовскую команду в Будапеште со счетом 2:1. Результаты остальных матчей нашей сборной в этом отборочном цикле: Беларусь — Андорра — 0:0 и 1:0, Беларусь — Швейцария — 0:5 и 3:3, Беларусь — Румыния — 1:2 и 0:0, Беларусь — Израиль — 0:1 и 1:2.