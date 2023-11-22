Сборная Беларуси победила на финише квалификации чемпионата Европы
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси победой завершили выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси победой завершили выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 10-го тура квалификационной группы I подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера одолели в Приштине футболистов Косово со ссетом 1:0. В первой половине встречи белорусам пришлось в основном обороняться и искать шанс в контратаках. Одна из них завершилась голом — на 43-й минуте Дмиртий Антилевский дальним ударом поразил ворота хозяев поля. После перерыва игра шла в том же ключе, но мяч больше не попал в цель. В матче первого круга белорусская дружина обыграла косовскую команду в Будапеште со счетом 2:1. Результаты остальных матчей нашей сборной в этом отборочном цикле: Беларусь — Андорра — 0:0 и 1:0, Беларусь — Швейцария — 0:5 и 3:3, Беларусь — Румыния — 1:2 и 0:0, Беларусь — Израиль — 0:1 и 1:2.
В Бухаресте встречались две команды, досрочно обеспечившие себе путевки в финальную часть Евро-2024 — румыны одолели швейцарцев — 1:0. Футболисты Андорры уступили у себя дома израильтянам — 0:2. Итоговое положение: Румыния — 22 очка, Швейцария — 17, Израиль — 15, Беларусь — 12, Косово — 11, Андорра — 2.
В группе D вслед за сборной Турции пропуск на ЧЕ добыли футболисты Хорватии, обыгравшие команду Армении — 1:0. Турки свграли вничью с Уэльсом — 1:1. Итоговое положение: Турция — 17 Хорватия — 16, Уэльс — 12, Армения — 8, Латвия — 3.
Два заключительных матча состоялись в группе В: Греция — Фоанция — 2:2, Гибралтар — Нидерланды — 0:6. Итоговое положение: Франция — 2:2, Нидерланды — 18, Греция — 13, Ирландия — 6, Гибралтар — 0.
Лучшим бомбардиром отборочного турнира стал нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который установил новый рекорд квалификации ЧЕ — 14 забитых мячей.
Таким образом, сейчас известен 21 из 24 участников финального турнира континентального первенства: Австрия, Албания, Англия, Бельгия, Венгрия, Германия (хозяин), Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Франция, Чехия, Хорватия, Швейцария, Шотландия.
Еще три путевки в Германию в стыковых поединках разыграют сборные Грузии, Украины, Польши, Боснии и Герцеговины, Греции, Исландии, Казахстана, Люксембурга, Финляндия, Эстонии. Жеребьевка «стыков» состоится 23 ноября в швейцарском Ньоне, а сами матчи пройдут 21 и 26 марта 2024 года. Финальный турнир 17-го по счету чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля на футбольных аренах десяти городов Германии.