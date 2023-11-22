Лукаку с рекордом стал лучшим бомбардиром отбора чемпионата Европы

На счету Лукаку 14 голов в восьми матчах. Второе место занял португальский форвард Криштиану Роналду (10 голов, 9 матчей), третьим стал француз Килиан Мбаппе (9 голов, 8 матчей).
В воскресенье Лукаку оформил покер в домашнем матче против сборной Азербайджана (5:0). С 14 голами он установил рекорд отборочных турниров чемпионатов Европы. До этого по 13 мячей в одном квалификационном турнире Евро забивали североирландец Дэвид Хили и поляк Роберт Левандовский.
Сборная Бельгии напрямую квалифицировалась на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.