Лукаку с рекордом стал лучшим бомбардиром отбора чемпионата Европы

В воскресенье Лукаку оформил покер в домашнем матче против сборной Азербайджана (5:0). С 14 голами он установил рекорд отборочных турниров чемпионатов Европы. До этого по 13 мячей в одном квалификационном турнире Евро забивали североирландец Дэвид Хили и поляк Роберт Левандовский.