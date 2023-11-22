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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
01:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лукаку с рекордом стал лучшим бомбардиром отбора чемпионата Европы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

БельгияОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

На счету Лукаку 14 голов в восьми матчах. Второе место занял португальский форвард Криштиану Роналду (10 голов, 9 матчей), третьим стал француз Килиан Мбаппе (9 голов, 8 матчей).

В воскресенье Лукаку оформил покер в домашнем матче против сборной Азербайджана (5:0). С 14 голами он установил рекорд отборочных турниров чемпионатов Европы. До этого по 13 мячей в одном квалификационном турнире Евро забивали североирландец Дэвид Хили и поляк Роберт Левандовский.

Сборная Бельгии напрямую квалифицировалась на чемпионат Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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