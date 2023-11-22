Хорватия едет на Евро, отправив Уэльс в стыки. Франция не смогла пройти год без потерь
Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.
На последний день группового турнира не разыгранной оставалась финальная прямая путевка на Евро, и в прогнозах ее заранее вручили Хорватии. Тем не менее на 7-й минуте в режиме «лайв» счастливым обладателем билета в Германию значился Уэльс. Надежду валлийцам подарил защитник Неко Уильямс, попавший с дальней дистанции точно в угол. Армения же прибыла в Загреб явно не отбывать номер. Больше того — гости должны были открывать счет, когда к воротам вырвался Оганесян, однако его попытка перебросить вратаря завершилась эффектным сейвом Ливаковича.
Но в концовке первого тайма — после довольно активного отрезка в исполнении армянской команды — хорватский класс проявился в полной мере. Подача Сосы, и Будимир образцово сыграл на опережение. После этого гола «шашечные» не просто выходили на Евро, но и сбрасывали с первого места Турцию, которая по ходу первого тайма лишилась получившего травму основного голкипера Чакыра. И смена расклада в группе не мелочь, потому что от итогового места в таблице и количества набранных очков зависит, в какую корзину попадет та или иная команда при жеребьевке финального турнира.
В конце концов, таблица за вечер изменилась в третий раз благодаря прибавившим после перерыва туркам. Не использовав очевидные моменты, они отыгрались с неоднозначного пенальти, который реализовал экс-игрок ЦСКА Юсуф Языджи. В свою очередь гол Джонсона отменили из-за офсайда. Валлийцы так хотели выиграть, что на последних минутах на подачу углового прибежал голкипер Уорд. Это, впрочем, ничего не изменило. Валлийцы отправляются в стыки, Турция впервые в своей истории завершила отборочный турнир, возглавляя группу, а Хорватия вышла на Евро со второго места.
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Турция
|8
|5
|2
|1
|14-7
|17
|Хорватия
|8
|5
|1
|2
|13-4
|16
|Уэльс
|8
|3
|3
|2
|10-10
|12
|Армения
|8
|2
|2
|4
|9-11
|8
|Латвия
|8
|1
|0
|7
|5-19
|3
Франция, даже оставив поначалу в запасе группу основных игроков во главе с Мбаппе, имела все основания впервые за двадцать лет завершить год с идеальным результатом и выиграть все восемь турнирных матчей. В первом тайме игра к этому располагала, и если после атаки Гризманна греков спасла штанга, то выстрел Коло Муани с острого угла получился неотразимым.
Но, как это нередко случается, все перевернулось после незначительного на первый взгляд эпизода. Люка Эрнандес потерял мяч в районе углового флажка, что обернулось целой серией ударов. Два из них «трехцветные» заблокировали, а третий — в исполнении Бакасетаса — развернул игру на 180 градусов. И уже на кураже Яннулис издевательски легко прошел Кунде и выложил мяч Иоаннидису.
Многие команды такой сценарий может сломать, только к Франции это не относится. И классно игравший одноклубник Александра Головина в «Монако» Фофана — как и против Гибралтара — поразил цель дальним ударом. Но, конечно, глупо сравнивать уровень сопротивления в двух ноябрьских играх. Вот только против футбольного карлика у французов залетало все. Тут же на 90-й минуте мяч не пересек полностью линию ворот, ударившись о две штанги. А на исходе компенсированного времени Влаходимос перевел в перекладину выстрел Мбаппе. Такое везение точно не помешает Греции в плей-офф по итогам Лиги наций.
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Франция
|8
|7
|1
|0
|29-3
|22
|Нидерланды
|8
|6
|0
|2
|17-7
|18
|Греция
|8
|4
|1
|3
|14-8
|13
|Ирландия
|8
|2
|0
|6
|9-10
|6
|Гибралтар
|8
|0
|0
|8
|0-41
|0
В Бухаресте два участника финального турнира боролись за первое место в группе и, соответственно, более высокий «посев» при жеребьевке Евро-2024. Хотя слово «боролись» — все-таки перебор. Еще недавно уверенно лидировавшая Швейцария начиная с июня обыграла только Андорру. В остальных играх — шесть ничьих и сегодняшнее поражение, оставившие команду Мурата Якина второй. Румыния же выиграла группу с нулем в графе «поражения».
Отметим и очередной успех Белоруссии под началом испанца Карлоса Алоса Феррера. На кошмарном поле в Приштине победу нашим соседям принес классный обводящий удар Антилевского. Если первый отрезок работы нового штаба в сентябре получился притирочным и не принес результата, то в октябре и ноябре белорусы обошлись без поражений, завершив турнир двумя победами (+2=2).
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Румыния
|10
|6
|4
|0
|16-5
|22
|Швейцария
|10
|4
|5
|1
|22-11
|17
|Израиль
|10
|4
|3
|3
|11-11
|15
|Беларусь
|10
|3
|3
|4
|9-14
|12
|Косово
|10
|2
|5
|3
|10-10
|11
|Андорра
|10
|0
|2
|8
|3-20
|2