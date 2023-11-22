Хорватия едет на Евро, отправив Уэльс в стыки. Франция не смогла пройти год без потерь

Такого еще не было: Турция — первая

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа D, 21.11.2023, 22:45 Хорватия 1 Армения 0

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа D, 21.11.2023, 22:45 Уэльс 1 Турция 1

На последний день группового турнира не разыгранной оставалась финальная прямая путевка на Евро, и в прогнозах ее заранее вручили Хорватии. Тем не менее на 7-й минуте в режиме «лайв» счастливым обладателем билета в Германию значился Уэльс. Надежду валлийцам подарил защитник Неко Уильямс, попавший с дальней дистанции точно в угол. Армения же прибыла в Загреб явно не отбывать номер. Больше того — гости должны были открывать счет, когда к воротам вырвался Оганесян, однако его попытка перебросить вратаря завершилась эффектным сейвом Ливаковича.

Но в концовке первого тайма — после довольно активного отрезка в исполнении армянской команды — хорватский класс проявился в полной мере. Подача Сосы, и Будимир образцово сыграл на опережение. После этого гола «шашечные» не просто выходили на Евро, но и сбрасывали с первого места Турцию, которая по ходу первого тайма лишилась получившего травму основного голкипера Чакыра. И смена расклада в группе не мелочь, потому что от итогового места в таблице и количества набранных очков зависит, в какую корзину попадет та или иная команда при жеребьевке финального турнира.

В конце концов, таблица за вечер изменилась в третий раз благодаря прибавившим после перерыва туркам. Не использовав очевидные моменты, они отыгрались с неоднозначного пенальти, который реализовал экс-игрок ЦСКА Юсуф Языджи. В свою очередь гол Джонсона отменили из-за офсайда. Валлийцы так хотели выиграть, что на последних минутах на подачу углового прибежал голкипер Уорд. Это, впрочем, ничего не изменило. Валлийцы отправляются в стыки, Турция впервые в своей истории завершила отборочный турнир, возглавляя группу, а Хорватия вышла на Евро со второго места.

Группа D И В Н П М О Турция 8 5 2 1 14-7 17 Хорватия 8 5 1 2 13-4 16 Уэльс 8 3 3 2 10-10 12 Армения 8 2 2 4 9-11 8 Латвия 8 1 0 7 5-19 3

Штанги против Франции

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа B, 21.11.2023, 22:45 Греция 2 Франция 2

Франция, даже оставив поначалу в запасе группу основных игроков во главе с Мбаппе, имела все основания впервые за двадцать лет завершить год с идеальным результатом и выиграть все восемь турнирных матчей. В первом тайме игра к этому располагала, и если после атаки Гризманна греков спасла штанга, то выстрел Коло Муани с острого угла получился неотразимым.

Но, как это нередко случается, все перевернулось после незначительного на первый взгляд эпизода. Люка Эрнандес потерял мяч в районе углового флажка, что обернулось целой серией ударов. Два из них «трехцветные» заблокировали, а третий — в исполнении Бакасетаса — развернул игру на 180 градусов. И уже на кураже Яннулис издевательски легко прошел Кунде и выложил мяч Иоаннидису.

Многие команды такой сценарий может сломать, только к Франции это не относится. И классно игравший одноклубник Александра Головина в «Монако» Фофана — как и против Гибралтара — поразил цель дальним ударом. Но, конечно, глупо сравнивать уровень сопротивления в двух ноябрьских играх. Вот только против футбольного карлика у французов залетало все. Тут же на 90-й минуте мяч не пересек полностью линию ворот, ударившись о две штанги. А на исходе компенсированного времени Влаходимос перевел в перекладину выстрел Мбаппе. Такое везение точно не помешает Греции в плей-офф по итогам Лиги наций.

Группа B И В Н П М О Франция 8 7 1 0 29-3 22 Нидерланды 8 6 0 2 17-7 18 Греция 8 4 1 3 14-8 13 Ирландия 8 2 0 6 9-10 6 Гибралтар 8 0 0 8 0-41 0

Румыния без поражений и прогресс Белоруссии

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа I, 21.11.2023, 22:45 Румыния 1 Швейцария 0

В Бухаресте два участника финального турнира боролись за первое место в группе и, соответственно, более высокий «посев» при жеребьевке Евро-2024. Хотя слово «боролись» — все-таки перебор. Еще недавно уверенно лидировавшая Швейцария начиная с июня обыграла только Андорру. В остальных играх — шесть ничьих и сегодняшнее поражение, оставившие команду Мурата Якина второй. Румыния же выиграла группу с нулем в графе «поражения».

Футбол Евро-2024. Отборочные Группа I, 21.11.2023, 22:45 Косово 0 Беларусь 1

Отметим и очередной успех Белоруссии под началом испанца Карлоса Алоса Феррера. На кошмарном поле в Приштине победу нашим соседям принес классный обводящий удар Антилевского. Если первый отрезок работы нового штаба в сентябре получился притирочным и не принес результата, то в октябре и ноябре белорусы обошлись без поражений, завершив турнир двумя победами (+2=2).