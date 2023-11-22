Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Греция
Франция
22
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Гибралтар
Нидерланды
06
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Хорватия
Армения
10
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Уэльс
Турция
11
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Румыния
Швейцария
10
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Андорра
Израиль
02
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Косово
Беларусь
01
Футбол. Сборные
21.11
Польша
Латвия
20
Футбол. Сборные
21.11
Ирландия
Новая Зеландия
11
Футбол. Сборные
21.11
Австрия
Германия
20
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
21.11
Греция
Франция
22
21.11
Гибралтар
Нидерланды
06
21.11
Хорватия
Армения
10
21.11
Уэльс
Турция
11
21.11
Румыния
Швейцария
10
21.11
Андорра
Израиль
02
21.11
Косово
Беларусь
01
20.11
Северная Македония
Англия
11
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
08:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хорватия едет на Евро, отправив Уэльс в стыки. Франция не смогла пройти год без потерь

Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Косово
Беларусь
Румыния
Швейцария
Греция
Франция
Уэльс
Турция
Хорватия
АрменияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Такого еще не было: Турция — первая

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа D, 21.11.2023, 22:45

Хорватия1Армения0
Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа D, 21.11.2023, 22:45

Уэльс1Турция1

На последний день группового турнира не разыгранной оставалась финальная прямая путевка на Евро, и в прогнозах ее заранее вручили Хорватии. Тем не менее на 7-й минуте в режиме «лайв» счастливым обладателем билета в Германию значился Уэльс. Надежду валлийцам подарил защитник Неко Уильямс, попавший с дальней дистанции точно в угол. Армения же прибыла в Загреб явно не отбывать номер. Больше того — гости должны были открывать счет, когда к воротам вырвался Оганесян, однако его попытка перебросить вратаря завершилась эффектным сейвом Ливаковича.

Но в концовке первого тайма — после довольно активного отрезка в исполнении армянской команды — хорватский класс проявился в полной мере. Подача Сосы, и Будимир образцово сыграл на опережение. После этого гола «шашечные» не просто выходили на Евро, но и сбрасывали с первого места Турцию, которая по ходу первого тайма лишилась получившего травму основного голкипера Чакыра. И смена расклада в группе не мелочь, потому что от итогового места в таблице и количества набранных очков зависит, в какую корзину попадет та или иная команда при жеребьевке финального турнира.

В конце концов, таблица за вечер изменилась в третий раз благодаря прибавившим после перерыва туркам. Не использовав очевидные моменты, они отыгрались с неоднозначного пенальти, который реализовал экс-игрок ЦСКА Юсуф Языджи. В свою очередь гол Джонсона отменили из-за офсайда. Валлийцы так хотели выиграть, что на последних минутах на подачу углового прибежал голкипер Уорд. Это, впрочем, ничего не изменило. Валлийцы отправляются в стыки, Турция впервые в своей истории завершила отборочный турнир, возглавляя группу, а Хорватия вышла на Евро со второго места.

Группа DИВНПМО
Турция852114-717
Хорватия851213-416
Уэльс833210-1012
Армения82249-118
Латвия81075-193

Штанги против Франции

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа B, 21.11.2023, 22:45

Греция2Франция2

Франция, даже оставив поначалу в запасе группу основных игроков во главе с Мбаппе, имела все основания впервые за двадцать лет завершить год с идеальным результатом и выиграть все восемь турнирных матчей. В первом тайме игра к этому располагала, и если после атаки Гризманна греков спасла штанга, то выстрел Коло Муани с острого угла получился неотразимым.

Но, как это нередко случается, все перевернулось после незначительного на первый взгляд эпизода. Люка Эрнандес потерял мяч в районе углового флажка, что обернулось целой серией ударов. Два из них «трехцветные» заблокировали, а третий — в исполнении Бакасетаса — развернул игру на 180 градусов. И уже на кураже Яннулис издевательски легко прошел Кунде и выложил мяч Иоаннидису.

Многие команды такой сценарий может сломать, только к Франции это не относится. И классно игравший одноклубник Александра Головина в «Монако» Фофана — как и против Гибралтара — поразил цель дальним ударом. Но, конечно, глупо сравнивать уровень сопротивления в двух ноябрьских играх. Вот только против футбольного карлика у французов залетало все. Тут же на 90-й минуте мяч не пересек полностью линию ворот, ударившись о две штанги. А на исходе компенсированного времени Влаходимос перевел в перекладину выстрел Мбаппе. Такое везение точно не помешает Греции в плей-офф по итогам Лиги наций.

Группа BИВНПМО
Франция871029-322
Нидерланды860217-718
Греция841314-813
Ирландия82069-106
Гибралтар80080-410

Румыния без поражений и прогресс Белоруссии

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа I, 21.11.2023, 22:45

Румыния1Швейцария0

В Бухаресте два участника финального турнира боролись за первое место в группе и, соответственно, более высокий «посев» при жеребьевке Евро-2024. Хотя слово «боролись» — все-таки перебор. Еще недавно уверенно лидировавшая Швейцария начиная с июня обыграла только Андорру. В остальных играх — шесть ничьих и сегодняшнее поражение, оставившие команду Мурата Якина второй. Румыния же выиграла группу с нулем в графе «поражения».

Футбол

Евро-2024. Отборочные
Группа I, 21.11.2023, 22:45

Косово0Беларусь1

Отметим и очередной успех Белоруссии под началом испанца Карлоса Алоса Феррера. На кошмарном поле в Приштине победу нашим соседям принес классный обводящий удар Антилевского. Если первый отрезок работы нового штаба в сентябре получился притирочным и не принес результата, то в октябре и ноябре белорусы обошлись без поражений, завершив турнир двумя победами (+2=2).

Группа IИВНПМО
Румыния1064016-522
Швейцария1045122-1117
Израиль1043311-1115
Беларусь103349-1412
Косово1025310-1011
Андорра100283-202
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Погоня за Гретцки продолжается! Овечкин снова забил, «Вашингтон» выиграл четвертый матч подряд
Советскую легенду гимнастики пожизненно отстранили от работы. За что пострадала Эльвира Саади
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь