Текущие события
Футбол. Сборные
21.11
Австрия
Германия
20
Футбол. Сборные
21.11
Ирландия
Новая Зеландия
11
Футбол. Сборные
21.11
Польша
Латвия
20
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Косово
Беларусь
01
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Андорра
Израиль
02
Футбол. Чемпионат Европы
21.11
Румыния
Швейцария
10
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
21.11
Греция
Франция
22
21.11
Гибралтар
Нидерланды
06
21.11
Хорватия
Армения
10
21.11
Уэльс
Турция
11
21.11
Румыния
Швейцария
10
21.11
Андорра
Израиль
02
21.11
Косово
Беларусь
01
20.11
Северная Македония
Англия
11
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Газзаев оценил выступление сборной Казахстана в отборочном турнире к Евро-2024

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о работе наставника сборной Казахстана Магомеда Адиева.

КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Надо отдать должное сборной Казахстана, особенно главному тренеру команды Магомеду Адиеву, который сумел найти подход к футболистам и вдохновить их на такую игру. У них был огромный шанс на выход из группы, но, к сожалению, где-то ещё не хватило опыта и мастерства. Тем не менее выступление национальной команды в отборе на Евро послужит хорошей отправной точкой и принесёт свои плоды в будущем», — приводит слова Газзаева «RT на русском».

Национальная команда Казахстана заняла третье место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Команда Магомеда Адиева набрала 18 очков за 10 матчей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь