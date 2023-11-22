Газзаев оценил выступление сборной Казахстана в отборочном турнире к Евро-2024

«Надо отдать должное сборной Казахстана, особенно главному тренеру команды Магомеду Адиеву, который сумел найти подход к футболистам и вдохновить их на такую игру. У них был огромный шанс на выход из группы, но, к сожалению, где-то ещё не хватило опыта и мастерства. Тем не менее выступление национальной команды в отборе на Евро послужит хорошей отправной точкой и принесёт свои плоды в будущем», — приводит слова Газзаева «RT на русском».