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22 ноября, источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Беларуси Алос прокомментировал победу в матче с Косовом

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос прокомментировал победу в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Косова (1:0).

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Источник: РИА "Новости"

"Я очень рад победе, мы сумели набрать шесть очков в двух матчах — такова была наша задача. Я рад за футболистов, они очень хорошо тренировались на протяжении всего сбора. Очень хорошо работали, мы заслужили эту победу. Я рад за свою команду, рад за болельщиков, которые за нас переживали. К сожалению, дома мы играть пока не можем, но испытываю радость за такой результат.

Во втором тайме сборная Беларуси чуть плотнее играла в обороне из-за поля? Безусловно, поле было не в лучшем состоянии. Вы сами видели. На нём было очень тяжело контролировать мяч. Конечно, я за то, чтобы мы лучше контролировали мяч, лучше играли в пас. Но вы видели, что поле нам это делать не позволяло. Если бы оно было лучшего качества, то мы смогли бы в лучшей степени воспользоваться теми зонами, которые образовались во второй половине, и, возможно, забить второй гол", — сказал Алос в послематчевом интервью.

Косово
0:1
Первый тайм: 0:1
Беларусь
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