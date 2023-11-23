Президент УЕФА Чеферин пожелал сопернику Украины по плей-офф выйти на Евро-2024

«Я рад, что три сборные региона близки к квалификации на чемпионат Европы. Сербия, Хорватия и Словения. Хотелось бы, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония тоже прошли квалификацию, но у них нет шансов. У Боснии и Герцеговины плей-офф, но как они играют… Я, конечно, хотел бы, чтобы как можно больше команд из региона прошли квалификацию на чемпионат Европы», — приводит слова Чеферина Sarajevo Times.