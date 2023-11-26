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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Наставник сборной Греции высказался о матче с Казахстаном и борьбе за выход на Евро-2024

Главный тренер сборной Греции по футболу Густаво Пойет поделился мнением о стыковом матче Лиги наций с Казахстаном и борьбе за выход в финальный этап чемпионата Европы-2024.

Греция
КазахстанОтбор Евро: таблица и календарь
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Источник: КФФ

«Выход в финальный этап Евро-2024? Ничего обещать не могу. У нас есть хорошая возможность. Мы не боимся Казахстана, но уважаем его. Надо ответственно и спокойно подойти к этому матчу. Мне определённо хотелось бы, чтобы мы взяли инициативу с самого начала. В этом квартете мы сначала встретимся с Казахстаном и, возможно, с Грузией. Сборная Казахстана постоянно на экране моего компьютера, анализирую её», — приводит слова Пойета Η Άποψη.

Путёвку в Германию на Евро-2024 получит одна национальная команда из квартета, представленного Грецией, Казахстаном, Люксембургом и Грузией. Полуфинальные игры: Греция — Казахстан, Грузия — Люксембург.

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