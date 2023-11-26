Наставник сборной Греции высказался о матче с Казахстаном и борьбе за выход на Евро-2024

«Выход в финальный этап Евро-2024? Ничего обещать не могу. У нас есть хорошая возможность. Мы не боимся Казахстана, но уважаем его. Надо ответственно и спокойно подойти к этому матчу. Мне определённо хотелось бы, чтобы мы взяли инициативу с самого начала. В этом квартете мы сначала встретимся с Казахстаном и, возможно, с Грузией. Сборная Казахстана постоянно на экране моего компьютера, анализирую её», — приводит слова Пойета Η Άποψη.