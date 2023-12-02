Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу пройдет в Германии

Жеребьевка начнется в 20:00 мск. В настоящее время известен 21 участник финальной стадии чемпионата Европы. 20 сборных успешно прошли отборочный этап, а команда Германии получила путевку на правах принимающей стороны. Хозяева соревнований по традиции занимают первый слот в первой корзине жеребьевки, в остальном корзины были сформированы согласно результатам квалификации. В первую корзину также попали команды Португалии, Франции, Испании, Бельгии и Англии. Во вторую корзину были определены сборные Венгрии, Турции, Румынии, Дании, Албании и Австрии, в третью — Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии и Чехии. Четвертая корзина пока состоит из команд Италии, Сербии и Швейцарии. В нее добавятся сборные, которым предстоит принять участие в стыковых матчах.

В плей-офф за право сыграть на Евро-2024 участвуют 12 команд, разыгрывается три путевки на чемпионат Европы. Сборные поделены на три пути (уровни A, B, C), в каждом из которых будут сыграны полуфинальные и финальные матчи. Победители каждого пути выходят на чемпионат Европы. Пары плей-офф составлены с учетом рейтинга сборных в Лиге наций. В первом полуфинале уровня A сборная Уэльса примет команду Финляндии, во втором — сборная Польши дома сыграет с командой Эстонии. На уровне B в полуфинальных матчах сборная Боснии и Герцеговины на своем поле встретится с командой Украины, сборная Израиля — с командой Исландии. На уровне C сформированы пары полуфиналов Грузия — Люксембург и Греция — Казахстан. Полуфинальные встречи состоятся 21 марта, финальные пройдут 26 марта.

В финальной части Евро команды будут поделены на шесть групп (в каждой группе по одной команде из каждой корзины). В плей-офф турнира попадут 16 команд: шесть победителей групп, шесть сборных, которые займут в своих квартетах вторые места, а также четыре лучших коллектива среди завершивших групповой турнир на третьих позициях.

О стадионах чемпионата Европы

Германия примет второй большой футбольный турнир после вхождения ГДР в состав ФРГ. В 2006 году в стране прошел чемпионат мира. Как и тогда, матчи первенства пройдут на 70-тысячном Олимпийском стадионе в Берлине, а также в Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде. Единственным новым по сравнению с мундиалем 2006 года стадионом станет «Дюссельдорф-Арена».

Мюнхенская арена станет единственным стадионом в истории, заявленным для проведения матчей на двух чемпионатах Европы подряд. Именно на ней пройдет первый матч турнира.

Сборная Германии является одной из двух самых титулованных команд в истории чемпионатов Европы: у немцев и испанцев по три титула.

Из стыковых матчей на турнир может выйти сразу несколько команд-дебютанток. Это сборные Эстонии, Израиля, Грузии, Люксембурга и Казахстана. Во второй раз в истории на континентальное первенство отобрались сборные Албании и Словении.

В то же время в случае успешной квалификации сборной Греции на турнире может собраться полный комплект бывших чемпионов Европы (из существующих ныне стран). А если учитывать трактовку преемственности достижений сборных ныне не существующих государств, принятую Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), единственным бывшим чемпионом, пропускающим турнир, может оказаться сборная России.

Сборная России

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Решение организаций было обусловлено ситуацией на Украине. Летом того же года сборная России могла сыграть стыковые матчи против сборной Польши за право выступить на чемпионате мира. Вследствие решения ФИФА поляки автоматически прошли в следующий раунд стыковых матчей.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФС и нескольких российских клубов, поданную на это решение.

В сентябре 2022 года стало известно, что сборная России не примет участия и в отборочном цикле Евро-2024. Чуть позже проводить товарищеский матч против российской команды отказалась сборная Боснии и Герцеговины. С тех пор сборная России провела товарищеские встречи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0).

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По данным портала Transfermarkt, российская команда заняла четвертое место в списке самых дорогих составов, пропускающих Евро-2024, уступив сборным Ирландии, Швеции и Норвегии. Совокупную рыночную стоимость игроков национальной команды России портал оценил в €157 млн.