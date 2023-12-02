«Группа смерти» для чемпиона и отдых для хозяев: все о жеребьевке Евро-2024
В Германии прошла жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2024 года.
В Германии прошла жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2024 года.
В Эльбской филармонии немецкого Гамбурга прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 года. РИА Новости Спорт рассказывает о шести сформированных группах, знакомит с форматом турнира и объясняет, когда станут известны оставшиеся три участника Евро.
Квартет В, разумеется, становится «группой смерти». Здесь и победители Евро-2020 итальянцы, и грозные испанцы, и бронзовые призеры катарского чемпионата мира 2022 года хорваты. Да даже албанцы, в которых мало кто верит после такого жребия, могут удивить и отобрать очки у одного из топов.
Напомним, что испанцы и итальянцы бились в финале Евро-2012. Тогда «Фурия Роха» разрушила сказку Джанлуиджи Буффона и компании: в Киеве был разгром со счетом 4:0. После этого «Скуадра Адзурра» взяла реванш в ⅛ финала в 2016 году и в полуфинале прошлого турнира, одолев испанцев в серии пенальти.
В большинстве групп видятся явные фавориты (Германия, Англия, Бельгия, Португалия) и плюс-минус равные шансы на плей-офф у оставшихся команд. Лучший же жребий достался «красным дьяволам»: если симпатичная сборная Украины преодолеет стыки, только тогда у бельгийцев появится достойная оппозиция в квартете.
Больший интерес вызывает группа D, где к Франции и Нидерландам может примкнуть сборная Польши. А ведь там еще есть непростая Австрия.
Он аналогичен тому формату, который был на Евро в 2016 и 2021 годах. В ⅛ финала сыграют по две лучшие команды из групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие в своих квартетах третьими. Таким образом, в плей-офф выйдут 16 из 24 стран-участниц.
Дальше все по классике: ⅛ финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Бронза достанется двум сборным, проигравшим в ½ финала.
Шесть полуфиналов пройдут 21 марта, в уже 26-го — три финала. Победители и отправятся на Евро-2024.
Матч открытия Германия — Шотландия пройдет 14 июня 2024 года в Мюнхене. Что касается финала, то решающая битва назначена на 14 июля; ее примет главная немецкая арена «Олимпиаштадион» в Берлине. Ранее на этом стадионе проходили финалы чемпионата мира 2006 года и Лиги чемпионов УЕФА сезона-2014/15.
Принимать европейское первенство будут десять городов:
Отметим, что из вышеприведенных арен только стадион Дюссельдорфа не принимал встречи ЧМ-2006.
В сентябре 2022 года Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил нашу сборную до участия в квалификационном турнире к чемпионату Европы, в связи с чем у парней Валерия Карпина не было шансов пробиться на Евро-2024.
До этого, в феврале 2022-го, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С того момента национальная команда провела 11 товарищеских матчей (четыре победы, шесть ничьих, одно поражение).
Автор: Иван Орехов