«Группа смерти» для чемпиона и отдых для хозяев: все о жеребьевке Евро-2024

В Эльбской филармонии немецкого Гамбурга прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 года. РИА Новости Спорт рассказывает о шести сформированных группах, знакомит с форматом турнира и объясняет, когда станут известны оставшиеся три участника Евро.

Какими были корзины перед церемонией

Германия (хозяйка), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия; Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия; Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия; Италия (действующий чемпион), Сербия, Швейцария, победители Путей A, В и С стыковых матчей.

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Результаты жеребьевки

Группа А : Германия, Венгрия, Швейцария, Шотландия;

: Германия, Венгрия, Швейцария, Шотландия; Группа B : Испания, Хорватия, Италия, Албания;

: Испания, Хорватия, Италия, Албания; Группа C : Словения, Дания, Сербия, Англия;

: Словения, Дания, Сербия, Англия; Группа D : победитель пути А, Нидерланды, Австрия, Франция;

: победитель пути А, Нидерланды, Австрия, Франция; Группа E : Бельгия, Словакия, Румыния, победитель пути В;

: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель пути В; Группа F: Турция, победитель пути С, Португалия, Чехия.

Квартет В, разумеется, становится «группой смерти». Здесь и победители Евро-2020 итальянцы, и грозные испанцы, и бронзовые призеры катарского чемпионата мира 2022 года хорваты. Да даже албанцы, в которых мало кто верит после такого жребия, могут удивить и отобрать очки у одного из топов.

Напомним, что испанцы и итальянцы бились в финале Евро-2012. Тогда «Фурия Роха» разрушила сказку Джанлуиджи Буффона и компании: в Киеве был разгром со счетом 4:0. После этого «Скуадра Адзурра» взяла реванш в ⅛ финала в 2016 году и в полуфинале прошлого турнира, одолев испанцев в серии пенальти.

В большинстве групп видятся явные фавориты (Германия, Англия, Бельгия, Португалия) и плюс-минус равные шансы на плей-офф у оставшихся команд. Лучший же жребий достался «красным дьяволам»: если симпатичная сборная Украины преодолеет стыки, только тогда у бельгийцев появится достойная оппозиция в квартете.

Больший интерес вызывает группа D, где к Франции и Нидерландам может примкнуть сборная Польши. А ведь там еще есть непростая Австрия.

Формат финальной стадии

Он аналогичен тому формату, который был на Евро в 2016 и 2021 годах. В ⅛ финала сыграют по две лучшие команды из групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие в своих квартетах третьими. Таким образом, в плей-офф выйдут 16 из 24 стран-участниц.

Дальше все по классике: ⅛ финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Бронза достанется двум сборным, проигравшим в ½ финала.

Стыки будут сыграны весной

Путь A: Уэльс / Финляндия — Польша / Эстония;

Уэльс / Финляндия — Польша / Эстония; Путь B: Босния и Герцеговина / Украина — Израиль / Исландия;

Босния и Герцеговина / Украина — Израиль / Исландия; Путь C: Грузия / Люксембург — Греция / Казахстан.

Шесть полуфиналов пройдут 21 марта, в уже 26-го — три финала. Победители и отправятся на Евро-2024.

Финальный раунд Евро-2024

Матч открытия Германия — Шотландия пройдет 14 июня 2024 года в Мюнхене. Что касается финала, то решающая битва назначена на 14 июля; ее примет главная немецкая арена «Олимпиаштадион» в Берлине. Ранее на этом стадионе проходили финалы чемпионата мира 2006 года и Лиги чемпионов УЕФА сезона-2014/15.

Принимать европейское первенство будут десять городов:

Берлин / «Олимпиаштадион» (вмещает 70 тысяч фанатов);

/ «Олимпиаштадион» (вмещает 70 тысяч фанатов); Дортмунд / «BVB-Штадион» (66 тыс.);

/ «BVB-Штадион» (66 тыс.); Дюссельдорф / «Дюссельдорф Арена» (47 тыс.);

/ «Дюссельдорф Арена» (47 тыс.); Гамбург / «Фолькспаркштадион» (50 тыс.);

/ «Фолькспаркштадион» (50 тыс.); Гельзенкирхен / «Арена АуфШальке» (50 тыс.);

/ «Арена АуфШальке» (50 тыс.); Кельн / «Кельн Штадион» (47 тыс.);

/ «Кельн Штадион» (47 тыс.); Лейпциг / «Лейпциг Штадиум» (42 тыс.);

/ «Лейпциг Штадиум» (42 тыс.); Мюнхен / «Арена Мюнхен» (67 тыс.);

/ «Арена Мюнхен» (67 тыс.); Франкфурт / «Франкфурт Арена» (46 тыс.);

/ «Франкфурт Арена» (46 тыс.); Штутгарт / «Штутгарт Арена» (54 тыс.).

Отметим, что из вышеприведенных арен только стадион Дюссельдорфа не принимал встречи ЧМ-2006.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-205123424&hd=2&id=456239656&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему нет России?

В сентябре 2022 года Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил нашу сборную до участия в квалификационном турнире к чемпионату Европы, в связи с чем у парней Валерия Карпина не было шансов пробиться на Евро-2024.

До этого, в феврале 2022-го, Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С того момента национальная команда провела 11 товарищеских матчей (четыре победы, шесть ничьих, одно поражение).