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10:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Во время жеребьевки Евро-2024 были слышны женские стоны

Во время жеребьевки чемпионата Европы-2024 по футболу были слышны женские стоны. Об этом сообщает Sports.ru.

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Когда распределяли команды из четвертой корзины, в зале появились посторонние звуки. Ведущий церемонии с улыбкой отреагировал на происходящее, при этом мероприятие не стали прерывать.

Как стало известно позднее, пранк устроил блогер Дэниэл Джарвис. На странице в соцсети X он рассказал, что спрятал телефон с эротическим рингтоном в зале, где проходило мероприятие. Во время церемонии Джарвис начал на него звонить.

Жеребьевка прошла в Германии 2 декабря. Команды узнали своих соперников по групповому этапу турнира.

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