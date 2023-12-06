Адиев назвал ключевой фактор в матче с Грецией за путевку на Евро-2024

«Если бы Казахстан квалифицировался в финальную часть Евро-2024, то можно было бы говорить о выдающемся результате и о том, как мы этого добились. Основываясь на наших результатах, можно сказать, что Казахстан прогрессирует и показывает всем, что может играть в футбол на равных с любым соперником», — приводит его слова Novasports.gr.

О том, есть ли секрет успеха:

«В таких ситуациях секретов не бывает. То, что мы сплоченная команда, говорит о нашей внутренней силе. Наверное, в двух словах так можно описать наши выступления».

О матче против Греции:

«Это будет сложный матч во всех отношениях. Многое будет зависеть от психологического аспекта и от того, как каждая команда подойдет к игре. В Греции всегда сложно играть. Но я не могу сказать, что тот факт, что мы играем в Афинах, является для нас недостатком».