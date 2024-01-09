Евро-2024: жеребьевка, группы и расписание. Какие сборные сыграют в стыковых матчах и кто фаворит всего турнира?

Жеребьевка и состав групп

В декабре 2023 года в Германии состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы, который пройдет в десяти немецких городах: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

Формат турнира привычный: 24 команды разделены на шесть групп по четыре сборных, в плей-офф сыграют победители групп, все команды, занявшие вторые места, а также четыре сборные с лучшими показателями из числа тех, кто занял третьи позиции.

Кто сыграет в стыковых матчах

Три участника группового этапа чемпионата Европы пока не определились. Они станут известны весной 2024 года. За право попасть в финальную часть Евро-2024 сыграют 12 команд, которые разделены на три пути.

В пути A Польша встретится с Эстонией, Уэльс — с Финляндией. Победители полуфиналов сыграют в финале, лучшая команда попадет на Евро в группу с Францией, Нидерландами и Австрией.

В пути B Израиль сразится с Исландией, Босния и Герцеговина — с Украиной. Лучший из четверки окажется в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

В пути C Грузия сыграет против Люксембурга, Греция — с Казахстаном. Команда-победитель сыграет на Евро 2024 с Португалией, Турцией и Чехией.

Полуфиналы стыковых матчей будут сыграны 21 марта, финалы — 26 марта. Формат стыков подразумевает по одному поединку команд на всех стадиях, без ответных встреч.

Кто фаворит стыковых матчей и какие коэффициенты букмекеров.

В пути А фаворитами можно назвать две сборные — Польши и Уэльса. Эти команды принимали участие в Евро-2020, Уэльс тогда даже вышел в плей-офф. В нынешних стыках букмекеры чуть выше котируют поляков, коэффициент на их попадание в Германию — 2.20, успех валлийцев в плей-офф пути А оценивают коэффициентом 2.70. И если финны способны навязать борьбу сборной Уэльса в полуфинале, то шансы эстонцев выглядят совсем призрачными — цифры на их проход в финальную часть Евро-2024 достигают 50.0.

Среди четырех команд пути B своими шансами на поездку на чемпионат Европы выделяется одна — сборная Украины. Она была близка к тому, чтобы выйти на турнир напрямую, а не через стыки. Украина и Италия набрали по 14 очков в своей отборочной группе, но итальянцы оказались выше благодаря победе над украинцами в личной встрече. Чтобы все-таки поехать в Германию, сборной Украины нужно сначала обыграть Боснию и Герцеговину, затем победителя пары Исландия — Израиль. Коэффициент букмекеров на такое развитие событий — 2.15. На то, что лучшей командой пути B станет команда Боснии и Герцеговины, коэффициент — 3.40, Израиля — 5.50, Исландии — 7.00.

В пути C есть пара фаворитов, шансы которых на выход на Евро-2024 выглядят предпочтительнее, чем у двух других сборных.

На успех Греции коэффициент букмекеров — 2,10, на Грузию — 2,95, Люксембург и Казахстан котируют значительно ниже — 6.00 и 10.00 соответственно.

Когда первый матч, плей-офф и финал турнира

Первый матч группового этапа Евро-2024 состоится 14 июня в Мюнхене, где хозяйка турнира — сборная Германии — встретится с Шотландией. Групповой этап завершится 26 июня, с 29 июня по 2 июля пройдут встречи ⅛ финала, 5—6 июля — четвертьфиналы, 9—10 июля — полуфиналы. Финальный матч состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Кто фаворит группового этапа

Начнем с группы А, в которой представлены сборные Шотландии, Швейцарии, Венгрии плюс хозяйка турнира — Германия. Еще лет семь-восемь назад бундестим выглядела бы безоговорочным фаворитом этой четверки, но в последнее время «немецкая машина» буксует — на двух крупных турнирах, ЧМ-2018 и ЧЕ-2020, сборная Германии не смогла выйти в плей-офф. На домашнем Евро такой результат будет трагедией для немцев, но, кажется, что команда Флика ее не допустит. И если первое место в группе для немцев под вопросом, то выход со второй позиции должен случиться наверняка. Это подтверждают коэффициенты букмекеров. На то, что немцы сыграют в плей-офф цифры — 1.05. На выход из группы сборной Швейцарии коэффициент — 1,55, Венгрии — 1.75, Шотландии — 1.85. Коэффициенты только подтверждают тот факт, что немцам здесь придется нелегко.

Интересная группа, в которой мы хотим превзойти всех. Это будет очень хороший старт против Шотландии в Мюнхене. Это не группа смерти, а очень хорошая группа. Первая игра уже будет ключевой. Я тренировал несколько игроков из Венгрии, знаю, на что они способны. Венгрия играет в очень интересный футбол. Со Швейцарией это уже будет небольшое дерби против соседа. Юлиан Нагельсманн главный тренер сборной Германии

Группа В состоит из двух балканских и двух южноевропейских сборных — Хорватии и Албании, Испании и Италии. Последняя является действующим чемпионом Европы, в 2020 году итальянцы в финале на легендарном «Уэмбли» обыграли англичан. Но если судить по котировкам букмекеров, фаворитом группы В на Евро-2024 будет сборная Испании, а не Италии. На первое место испанцев коэффициент 1.75, на успех итальянцев — 3.5. Близкие и одновременно высокие шансы на выход в плей-офф в этом квартете имеют три команды. Кроме Испании и Италии, это еще и Хорватия. Напомним, что помимо первых двух команд из каждой группы, в плей-офф сыграют еще пара сборных с третьих мест, имеющих наибольшее число очков. Хорваты выглядят одними из претендентов на эту путевку, в случае если не сумеют обойти Италию или Испанию. А вот албанцев букмекеры считают явными аутсайдерами квартета В, несмотря на то, что в квалификационном турнире они стали первыми в группе с поляками и чехами. Коэффициент на выход из группы сборной Албании — 4.5. Для сравнения: коэффициент на аналогичный результат у хорватов — 1.35.

Безусловно, это самая сложная группа в турнире. Мы знаем, какова наша цель: преодолеть групповой этап, и я настроен оптимистично. Нам противостоит команда Италии, которая стала чемпионом в прошлый раз, и Испания, которая выиграла Лигу наций. Так что, возможно, наша последняя игра в группе [против Италии] будет иметь решающее значение. У нас есть еще шесть месяцев на подготовку. Самое главное, чтобы такие игроки, как Лука Модрич, Иван Перишич и Марцело Брозович были в хорошей форме. Златко Далич главный тренер сборной Хорватии

В группе С есть один явный фаворит — это сборная Англии. Вообще, у англичан сейчас отличное поколение, которое созрело для большого успеха. Четыре года назад до трофея не хватило одной победы. Сейчас снова есть все шансы зайти далеко. Логично, что коэффициент на выход команды Гарета Саутгейта в плей-офф минимальный — 1.05. За вторую-третью позиции, если верить букмекерам, должны бороться Дания и Сербия, коэффициенты на их выход из группы 1.45 и 1.47. Но и словенцев не стоит списывать со счетов хотя бы потому, что в квалификационном турнире они также были в одной группе с датчанами и набрали с ними по 22 очка. Больше в отборочных играх среди всех команд-участниц только у Португалии — 30 очков.

В группах D, E и F на данный момент неполный состав участников — по три команды. Оставшиеся места заполнят как раз команды из стыков. Сильнейшая сборная из пути А отправится в очень серьезную компанию в лице сборных Франции, Нидерландов и Австрии. Кто бы ни попал к ним (Польша, Эстония, Финляндия, Уэльс), фаворит ясен — это финалист последнего чемпионата мира сборная Франции. Коэффициент на победу французов в группе — 1.65, на первое место Нидерландов — 3.8, австрийцев — 7.00. Тем не менее голландцам точно не будет легко в борьбе за вторую строчку. В отборочном турнире австрийцы смогли набрать больше очков, чем Нидерланды. Да и на Евро-2020 сборная Австрии сумела выйти в плей-офф именно со второго места в группе.

Сильнейшая команда пути В, а здесь фаворит — Украина, сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией в группе Е. И в этом квартете те же украинцы могли бы побороться даже за плей-офф. Бельгия, конечно, должна сыграть в плей-офф, коэффициент на это — 1.05. Не сильно выше на то, что бельгийцы ворвутся в матчи на вылет с первого места — 1.42. Шансы Румынии и Словакии будут яснее, когда станет известна четвертая команда квартета. Хотя и те, и другие показали отличный результат в отборе к Евро-2024 — по 22 очка.

И последняя группа — F, сюда входят Португалия, Турция и Чехия. Четвертой будет лучшая из сборных пути С (Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан). В этой компании, кажется, интереснее всего было бы посмотреть на Грузию в целом и Хвичу Кварацхелию в частности. С другой стороны — в случае успешной квалификации сборной Греции на турнире может собраться полный комплект бывших чемпионов Европы (из существующих ныне стран — прим. «Ленты.ру»). Но кто бы ни попал четвертым в эту группу, фаворит очевидный — сборная Португалии. Она просто катком прошлась по отборочному турниру, выиграв все десять матчей и набрав максимальные 30 очков. Португалия — вообще первая команда, которой такое удалось. А еще португальцы забили в отборе 36, а пропустили два. На победу Роналду и компании в группе Евро-2024 коэффициент 1.57, на то, что первое место займут турки, — 5.5, чехи — 7.5.

Я удовлетворен результатами жеребьевки. Поскольку мы находимся в группе F, мы базируемся в центре Германии, и у нас будет больше времени на подготовку к первой игре, а это очень важно. Наша сила — в раздевалке. Мы не зависим от соперника. Мы верим в то, что сможем повторить достижение 2016 года и снова выиграть турнир. Роберто Мартинес тренер сборной Португалии

Коэффициенты букмекеров на победу — кто фаворит Евро-2024