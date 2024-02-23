Рюдигер — о Евро-2024: Германия отправится туда не просто поздороваться

«Если я окажусь в заявке национальной команды, то мне бы хотелось пройти по турнирной сетке как можно дальше. Текущая ситуация не имеет значения, не имеет значения, что будет или что было раньше. Мы едем туда не просто поздороваться. Конечно, я хочу зайти как можно дальше. Но мы делаем шаг за шагом и будем готовы ко всему», — приводит слова Рюдигера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).