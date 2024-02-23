Нагельсман: Тони Кроос станет идеальным связующим звеном в сборной Германии

«Он отлично впишется в команду, станет связующим игроком в полузащите. Его опыт принесёт нам пользу. Тони — игрок, который сохраняет спокойствие и самообладание даже в самой напряжённой игре. Ему всегда можно отдать пас под давлением. У Тони очень чёткий взгляд на состояние нашей сборной. С каждым разговором я чувствовал, что он всё больше и больше склоняется к тому, чтобы сыграть на домашнем Евро», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).