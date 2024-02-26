Хаманн раскритиковал возвращение Крооса в сборную Германии

«Нам даже не нужно говорить о том, что Тони Кроос — выдающийся игрок. Он тот, кто выиграл больше всего титулов. Возможно, он лучший игрок, который у нас когда-либо был. Кроос, пожалуй, лучший игрок в доминирующей команде. Гроссу, Гюндогану и Кроосу вместе 100 лет. Как вы думаете, что с нами делают другие страны? Они обгоняют нас. Футбол стал спортом для молодых людей. Время от времени появляется игрок постарше. Нельзя серьезно поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира и играть в центре полузащиты с тремя футболистами старше 30 лет», — приводит слова Хаманна Sky Sport Germany.