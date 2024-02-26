Хаманн раскритиковал возвращение Крооса в сборную Германии
Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн раскритиковал возвращение полузащитника «Реала» Тони Крооса в национальную команду.
Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн раскритиковал возвращение полузащитника «Реала» Тони Крооса в национальную команду.
«Нам даже не нужно говорить о том, что Тони Кроос — выдающийся игрок. Он тот, кто выиграл больше всего титулов. Возможно, он лучший игрок, который у нас когда-либо был. Кроос, пожалуй, лучший игрок в доминирующей команде. Гроссу, Гюндогану и Кроосу вместе 100 лет. Как вы думаете, что с нами делают другие страны? Они обгоняют нас. Футбол стал спортом для молодых людей. Время от времени появляется игрок постарше. Нельзя серьезно поехать на чемпионат Европы или чемпионат мира и играть в центре полузащиты с тремя футболистами старше 30 лет», — приводит слова Хаманна Sky Sport Germany.
Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии после Евро-2020 летом 2021 года. На его счету 17 голов в 106 матчах за национальную команду.
В январе этого года хавбеку «Реала» исполнилось 34 года.