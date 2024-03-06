Четыре игрока РПЛ вызваны в сборную Боснии и Герцеговины на матч с Украиной
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович, полузащитник «Оренбурга» Иван Башич, полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович и нападающий «Локомотива» Саид Хамулич вызваны в состав сборной Боснии и Герцеговины на матч плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Украины. Об этом сообщает пресс-служба боснийской федерации футбола.
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