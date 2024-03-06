Четыре игрока РПЛ вызваны в сборную Боснии и Герцеговины на матч с Украиной | Источник:

Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель встретится с лучшим из пары Исландия — Израиль.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, а 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы, который пройдёт в Германии.