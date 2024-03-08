В Исландии не хотят играть с Израилем из-за событий в Газе

«УЕФА устанавливает правила, а мы являемся частью УЕФА. Если мы не будем играть, нас дисквалифицируют и санкции этим могут не ограничиться. Но если вы спросите меня лично, то я бы не стал играть с Израилем в его нынешнем виде. Из-за того, что происходит в Газе, и из-за того, что они сделали с женщинами, детьми и другими невинными гражданами. Нам не следует играть, но мы должны, поскольку в противном случае последствия для Исландии будут весьма плачевными», — цитирует Харейде Visir.