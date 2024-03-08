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Футбол. Евро. Все результаты
16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Исландии не хотят играть с Израилем из-за событий в Газе

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной Исландии по футболу Оге Харейде заявил, что предпочел бы не играть с национальной командой Израиля из-за событий в Газе, но вынужден подчиниться правилам.

Исландия
Израиль
Источник: AP 2023

Исландцам предстоит 21 марта на нейтральном поле в венгерском Будапеште провести с израильтянами матч полуфинала плей-офф за путевку на чемпионат Европы 2024 года.

«УЕФА устанавливает правила, а мы являемся частью УЕФА. Если мы не будем играть, нас дисквалифицируют и санкции этим могут не ограничиться. Но если вы спросите меня лично, то я бы не стал играть с Израилем в его нынешнем виде. Из-за того, что происходит в Газе, и из-за того, что они сделали с женщинами, детьми и другими невинными гражданами. Нам не следует играть, но мы должны, поскольку в противном случае последствия для Исландии будут весьма плачевными», — цитирует Харейде Visir.

В середине февраля группа депутатов Европейского парламента направила письмо в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить от международных турниров сборную Израиля и клубы страны. Ранее 12 стран Ближнего Востока и Федерация футбола Ирана обратились к ФИФА с аналогичным призывом.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года в организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО. В УЕФА по итогам февральского заседания исполкома организации назвали «абсолютно разными историями» ситуации с Россией и Израилем.

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