Сборная Испании представила форму на Евро-2024

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Испании на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Луиса де ла Фуэнте будут противостоять команды Италии, Хорватии и Албании.