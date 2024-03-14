Италия продемонстрировала основную форму, в которой команда сыграет на Евро-2024

«Италия зовёт. Наша новая футболка», — говорится в сообщении пресс-службы Итальянской федерации футбола.
Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Италии на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Лучано Спаллетти будут противостоять команды Испании, Хорватии и Албании.
Отметим, что сборная Италии по футболу выигрывала чемпионат Европы дважды — в 1968 и 2021 годах. Летом 2021 года «Скуадра адзурра» переиграла в финале на лондонском «Уэмбли» сборную Англии в серии послематчевых пенальти.