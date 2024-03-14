Италия продемонстрировала основную форму, в которой команда сыграет на Евро-2024 | Источник:

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Италии на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Лучано Спаллетти будут противостоять команды Испании, Хорватии и Албании.