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14:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия продемонстрировала основную форму, в которой команда сыграет на Евро-2024

Сборная Италии представила основной комплект формы на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Техническим спонсором «Скуадра адзурра» выступит известный немецкий экипировщик adidas.

Италия
Италия продемонстрировала основную форму, в которой команда сыграет на Евро-2024 | Источник: Чемпионат.com

«Италия зовёт. Наша новая футболка», — говорится в сообщении пресс-службы Итальянской федерации футбола.

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. Сборная Италии на предстоящем турнире будет выступать в группе B. Подопечным Лучано Спаллетти будут противостоять команды Испании, Хорватии и Албании.

Отметим, что сборная Италии по футболу выигрывала чемпионат Европы дважды — в 1968 и 2021 годах. Летом 2021 года «Скуадра адзурра» переиграла в финале на лондонском «Уэмбли» сборную Англии в серии послематчевых пенальти.

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