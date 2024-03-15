Вдохновение в Лиге наций и драма в Кубке Казахстана. Как Адиев проводил решающие матчи в карьере

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В России у Адиева не было опыта, где от одной игры зависела победа в турнире или решение определенной задачи. А вот в Казахстане у тренера в первый же год пошли игры, где шла борьба за титул и баталии на международном уровне.

Плей-офф квалификации Лиги конференций «Шахтер» при Адиеве сенсационно выступил в квалификации Лиги конференций, выбив по ходу отбора румынский «Стяуа» и украинский «Колос».

Оставался лишь один этап квалификации до групповой стадии и на пути карагандинцев встал «Маккаби» из Тель-Авива. По итогам двух встреч «Шахтер» уступил 1:4. При этом, Адиев отмечал, что тотального преимущества у соперника не было, превосходство заключалось лишь в большом опыте игроков «Маккаби» и некоторых игровых нюансах. «Шахтер» остановился в шаге от сенсации, хотя уже после первого противостояния со «Стяуа» казалось, что эта команда сотворила больше, чем могла.

Финал Кубка Казахстана

В тот же сезон «Шахтер» добрался до финала Кубка Казахстана и отчаянно желал вновь добыть путевку в еврокубки, поскольку внутри чемпионата их положение было средним.

Решающая встреча с «Кайратом» получилась очень зрелищной, результативной и драматичной. На тот момент еще звездный состав алматинцев с Вагнером Лавом на поле и Курбаном Бердыевым на тренерской скамье считался однозначным фаворитом, но «Шахтер» вновь предстал колючим и неуступчивым соперником. 3:3 за 120 минут и серия пенальти в которой не помог даже Игорь Шацкий. «Шахтер» упустил титул и по сути именно этот момент перевернул историю карагандинского клуба и привел к постепенному падению — из команды позже ушли многие лидеры и непосредственно сам Адиев.

Матч за победу в группе Лиги наций

При Андрее Карповиче сборная Казахстана сохранила место в дивизионе С Лиги наций, испытав огромное давление в стыках с Молдовой.

Карпович как на бумагах, так и в реальности стал временной фигурой, несмотря на выполнение задачи. Назначение Магомеда Адиева сильно удивило общественность, ведь даже относительные успехи в «Шахтере» не убеждали в том, что это правильное решение.

Однако, Магомед Мусаевич покорил всех в первом же цикле. Две сенсационные победы над Словакией позволили Казахстану выйти в лидеры группы. В пятом туре наша команда перед родными трибунами могла забронировать за собой первое место. Соперник в лице Беларуси не хотел быть участником чужого праздника и долгое время удерживал ничью, однако вдохновение Бахтиера Зайнутдинова принесло Казахстану большую победу — 2:1.

Именно этот успех даже в восприятии Магомеда Мусаевича остается самым значительным, поскольку тут наша команда действительно взяла первое место, решила задачу, поднялась в дивизионе Лиги наций и создала себе реальный шанс для выхода на Евро-2024 (которым сейчас она может воспользоваться).

Заключительный матч в отборе ЧЕ-2024

Выступление в квалификации чемпионата Европы-2024 еще свежо в нашей памяти и переписать историю с 18 набранными очками в ближайшее время будет крайне непросто. Дойти до последнего матча в квалификации, имея абсолютно реальные шансы добыть прямую путевку на Евро — это уже фантастика.

Но в Словении было множество факторов, разбивших нашу мечту. Мощнейшая поддержка болельщиков соперника, очень болезненные потери в составе (в частности, травмы Асхата Тагыбергена и Бахтиера Зайнутдинова) и сценарий игры, который призывал нас рисковать.

После поражения в Словении 1:2, Адиев произнес следующее: «Как я всегда говорю, финалы надо выигрывать, раз ты туда попадаешь. К сожалению, у меня это не получилось поэтому осадок, конечно, остался».

Да, пока не все матчи подобного ранга удаются командам Магомеда Мусаевича, но надо понимать, что результаты как в «Шахтере», так и в сборной Казахстана — это оверперформансы, то есть, они и так превзошли ожидания.